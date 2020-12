Onderonsje tussen Saka en Abraham na wereldgoal gaat viraal: ‘Shut up, man’

Bukayo Saka tekende zaterdagavond met 55 minuten op de klok met een wonderschoon doelpunt voor de 3-0 in de wedstrijd tussen Arsenal en Chelsea, die the Gunners uiteindelijk met 3-1 wonnen. Na afloop is de voornaamste vraag of het doelpunt van Saka zo bedoeld was. Chelsea-spits Tammy Abraham is ervan overtuigd dat de treffer van de negentienjarige middenvelder niet bewust was, zo blijkt uit een video die veelvuldig gedeeld wordt op social media.

Saka ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied en plaatste de bal met een lob in de verre hoek achter Chelsea-doelman Édouard Mendy. Op een fragment dat veelvuldig gedeeld wordt op social media, is te zien hoe Saka met Ainsley Maitland-Niles en Abraham het veld afloopt. De spits van Chelsea lijkt enigszins geïrriteerd te zeggen You didn't mean it, shut up man en loopt daarna hoofdschuddend weg. Saka en Maitland-Niles, die Abraham kennen van de Engelse nationale ploeg, kunnen hun lach daarna niet onderdrukken.

Op een andere video is te zien dat Sky Sports-journalist Geoff Shreeves eveneens vraagt aan Saka of de treffer zo bedoeld was. “Natuurlijk, man”, antwoordt de middenvelder van Arsenal, terwijl hij lachend wegloopt. Op Twitter heeft Saka ook reeds een verwijzing naar zijn doelpunt geplaatst. Bij een foto waarop te zien is hoe hij de treffer viert, schrijft hij Saw him off his line als verwijzing dat Mendy te ver voor zijn doel zou hebben gestaan.

“Ik zag hem voor zijn lijn staan en dacht dat ik de bal kon chippen”, zo verklaart Saka na afloop zijn doelpunt in gesprek met de BBC. “We hebben het gevoel dat we een goed team hebben, maar een beetje pech hebben gehad met de laatste resultaten en rode kaarten. Dit is een belangrijke overwinning voor ons vertrouwen. Het was moeilijk, maar we stapten het veld om het beste van onszelf te laten zien. We hebben een groep met jonge spelers, dus we groeien samen op en hebben passie voor deze club. We willen de fans gelukkig maken.”

Na ?? wedstrijden wint Arsenal eindelijk weer eens: en hoe! ?? Aan de hand van een penalty en twee schitterende goals winnen de mannen van Arteta de beladen stadsderby (3-1) ?? Was de wondergoal van Saka bewust? ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSCHE pic.twitter.com/T6GXViWuNo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2020

“Ik denk dat ze allemaal super waren”, zo is Arsenal-manager Mikel Arteta na afloop lovend over zijn spelers. Naast Saka stond er met Emile Smith Rowe nog een jeugdproduct van Arsenal in de basiself, terwijl Joe Willock nog als invaller binnen de lijnen kwam. “Ik wil niet extra positief zijn over bepaalde spelers. Aan de sfeer voor de wedstrijd merkte je al dat het goed ging komen, ook al zijn dit soort momenten niet makkelijk. Ik ben heel trots op de groep, we hebben teamspirit laten zien.” Arsenal stijgt door de overwinning op Chelsea naar de veertiende plaats in de Premier League.