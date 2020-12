Marca: Real Madrid verlengt één van de drie aflopende contracten

Daniel Cabot Kerkdijk 27 december 2020 • Laatste update: 07:53

Luka Modric gaat tien jaar in het tenue van Real Madrid spelen. Volgens de zondageditie van Marca hebben de middenvelder en de Spaanse topclub een principe-akkoord over een nieuw contract tot 30 juni 2022 bereikt. Dat betekent dat de Kroatisch international, 35 jaar, een decennium volmaakt als speler van de Koninklijke. Modric genoot ook interesse uit Qatar en de Verenigde Staten.

Het oorspronkelijke contract van Modric liep in de zomer van 2020 af, maar de Ballon d’Or in januari 2019 zorgde ervoor dat de overeenkomst automatisch met een seizoen werd verlengd. Het bestuur van Real Madrid maakte na een rampzalig 2018/19 geen haast om het contract van de oudste selectiespeler van een nóg langere duur te voorzien, maar in de voorbije voetbaljaargang en al helemaal dit seizoen was en is Modric een van de dragende voetballers in het elftal van Zinédine Zidane.

“Luka, je hebt het verdiend”, zo staat er met grote letters op de voorpagina van Marca. In de voorbije anderhalve maand stond Modric alleen tegen Granada niet in de basis en viel hij op met zijn constante spel en de manier waarop hij zijn controlerende taken uitvoerde. Het is dan ook geen toeval dat Real Madrid momenteel bezig is aan de beste reeks van het seizoen: zes overwinningen op rij in alle competities.

Modric gaat er in financieel opzicht ietwat op achteruit, waarmee hij Real Madrid helpt om de gevolgen van de coronacrisis beter te kunnen dragen. Het gemis aan supporters in het stadion zorgt voor 25 procent minder aan inkomsten per seizoen, een bedrag van ongeveer tweehonderd miljoen euro. De Kroaat kwam op de een na laatste transferdag van augustus 2012 voor 35 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, op verzoek van José Mourinho. De teller staat sindsdien op 363 wedstrijden in alle competities en tal van prijzen, waaronder twee landstitels en vier keer de Champions League.

Real Madrid heeft nu nog twee, lastigere, contractverlengingen te gaan. De verbintenis van Lucas Vázquez loopt aan het einde van het seizoen af en de aanvaller gaf enkele weken geleden aan dat een nieuwe overeenkomst ‘een moeilijke zaak’ is. Ook Sergio Ramos staat officieel nog maar tot 30 juni 2021 op de loonlijst. Meerdere gesprekken tussen de regerend landskampioen en de aanvoerder hebben nog altijd niet tot een nieuwe verbintenis geleid. De contractduur, een of twee jaar, lijkt het voornaamste punt van discussie. Ook Ramos heeft aanbiedingen om in het buitenland aan de slag te kunnen gaan.