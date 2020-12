Boze Lampard haalt hard uit naar ‘lui’ Chelsea: ‘Je krijgt wat je verdient'

Daniel Cabot Kerkdijk 27 december 2020 • Laatste update: 07:20

Frank Lampard heeft zaterdag na de 3-1 nederlaag van Chelsea in de Londense derby tegen Arsenal hard uitgehaald naar zijn eigen spelersgroep. Volgens de trainer was het verlies het gevolg van een gebrek aan werklust. “De eerste helft was niet goed genoeg. De tweede helft was stukken beter, maar ook niet goed genoeg om de grote achterstand te overbruggen. Er werd wel meer gestreden en we kregen extra snelheid en energie in ons spel, maar dat had vanaf het begin zo moeten zijn”, mopperde Lampard in gesprek met Sky Sports.

Lampard was met name boos vanwege de wijze waarop de nederlaag tot stand kwam en verweet zijn spelers dat ze niet de vereiste hoeveelheid inspanning wilden leveren vanaf het startschot. “Ik neem de verantwoordelijkheid naar de buitenwereld, maar ook de spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, omdat de boodschap duidelijk was. Als je de wedstrijd vervolgens maar op zestig of zeventig procent van je kunnen gaat spelen, dan ga je geen enkele Premier League-wedstrijd winnen”, zei de manager woedend.

"Ik ben boos omdat ik wil dat we wedstrijden winnen. Het was een grote kans om tweede te worden, maar je krijgt wat je verdient. We geven veel te makkelijk een penalty en een vrije trap weg. Als je vervolgens ondermaats blijft presteren, dan roep je het over jezelf af en krijg je een doelpunt tegen zoals dat van Bukayo Saka. Dat is het leven. Op een goede dag hadden we de penalty kunnen maken en hadden we terug kunnen komen, maar vandaag hadden we onze dag niet.”

Na ?? wedstrijden wint Arsenal eindelijk weer eens: en hoe! ??

Aan de hand van een penalty en twee schitterende goals winnen de mannen van Arteta de beladen stadsderby (3-1) ??



Was de wondergoal van Saka bewust? ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSCHE pic.twitter.com/T6GXViWuNo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2020

Chelsea gaf in het Emirates Stadium vooral niet thuis in de eerste helft. Arsenal, dat voorafgaand aan de derby op een vijftiende plaats stond, profiteerde daarvan via een penalty van Alexandre Lacazette en een vrije trap van Granit Xhaka. De wissels die Lampard in de tweede helft vervolgens doorvoerde hadden wel enig effect, maar uiteindelijk kon Chelsea niet voorkomen dat het op 3-0 achter kwam door een fraaie treffer van Saka. Even werd het nog spannend in de slotfase nadat Tammy Abraham voor een eretreffer zorgde, maar vanaf de penaltystip miste Jorginho de uitgelezen mogelijkheid om de aansluitingstreffer te maken.

Het is de ‘luiheid’ van zijn spelers waar Lampard totaal niet in kan komen: “In voetbal is het de basis waar het om draait; het zijn niet de tactieken of systemen. Het gaat erom dat je wil rennen, je teamgenoot wil steunen en het draait om de keuze om te gaan sprinten, te joggen of helemaal niet te rennen. Wij hebben vandaag veel keuzes gemaakt, maar niet de juiste.”

Chelsea, waar Hakim Ziyech nog altijd ontbreekt wegens een blessure, blijft door het verlies steken op de zevende plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt zes punten.