Brazilië woedend op ‘schaamteloze’ Neymar na feest met 500 gasten

Daniel Cabot Kerkdijk 27 december 2020 • Laatste update: 00:10

Neymar heeft de woede van een groot deel van Brazilië op de hals gehaald. Het dagblad O Globo verzekert dat de aanvaller van Paris Saint-Germain sinds afgelopen vrijdag een groot feest in zijn villa in Mangaratiba, in de staat Rio de Janeiro, organiseert. Ondanks dat het coronavirus wederom huishoudt in Brazilië, zijn volgens O Globo ongeveer vijfhonderd mensen op het feest dat tot en met 1 januari moet duren.

Neymar heeft een band gecontracteerd om zijn uitgenodigden te vermaken en zou ook akoestische maatregelen hebben getroffen om geluidsoverlast voor de omwonenden te voorkomen. Ook zou hij om dezelfde reden een omringend huis hebben gehuurd à vijfduizend euro per dag. Strikte coronamaatregelen zijn er naar verluidt niet voor de honderden gasten: de enige regel die Neymar zou hebben opgelegd is het verbod op mobiele telefoons. Foto’s of video’s van het evenement mogen niet op sociale media verschijnen. “Schaamteloos”, zo oordeelt O Globo.

Het feest vindt niet in de villa zelf plaats, maar naar verluidt in een ondergrondse discotheek die hij jaren geleden op hetzelfde terrein liet bouwen. De discotheek is geïnspireerd op uitgaansgelegenheden rondom het strand van la Barceloneta en bestaat uit een dansvloer, bars, een plek voor een DJ en een speelzaal.

Tal van Braziliaanse media maakten in navolging van O Globo melding van het feest van Neymar, die op sociale media er dan ook flink van langs krijgt. Brazilië is een van de meest getroffen landen door het coronavirus, met liefst 190.000 doden en ruim 7,5 miljoen corona-patiënten. Het flinke aantal bestemmingen van de voorbije dagen heeft ertoe geleid dat er strengere maatregelen in diverse steden en staten gelden, ook met oog op de jaarwisseling. Dat is met name in Sao Paulo en Rio de Janeiro van toepassing.

Neymar raakte eerder deze maand in de topper tegen Olympique Lyon (0-1) geblesseerd aan zijn enkel. Even leek het erop dat hij nog deze maand zijn rentree kon maken, maar al snel werd duidelijk dat hij de resterende duels van 2020 aan zich voorbij moest laten gaan. Reden genoeg voor de Braziliaan om eerder naar zijn vaderland te vertrekken. Het is onduidelijk wanneer Neymar zijn rentree bij PSG, dat vijf duels in januari speelt, kan maken. Het eerste duel, met Saint-Étienne, staat voor 6 januari op het programma. Door blessureleed en het coronavirus speelde hij dit seizoen maar twaalf duels in alle competities, al was hij daarin wel goed voor negen treffers en vijf doelpunten.