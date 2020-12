‘Snelle student’ Noa Lang schittert voor Club Brugge: ‘Hij is mijn maatje’

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 22:35

Noa Lang hielp Club Brugge zaterdag aan een ruime overwinning in de Jupiler Pro League. De aanvaller zorgde voor twee doelpunten en een assist in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen AS Eupen. Tot nu toe scoorde hij vijf keer in de Belgische competitie en eenmaal in de Champions League. Philippe Clement was zeer blij met Lang. “Noa heeft het fantastisch gedaan. We hadden vooraf besproken hoe de doelman uitkwam en Noa is een snelle student”, vertelde de coach na het laatste fluitsignaal aan diverse Belgische media.

Lang werd vroeg in de tweede helft de diepte ingestuurd door Krépin Diatta en rondde oog in oog met doelman Théo Defourney koelbloedig af. Zes minuten later was de ex-Ajacied opnieuw trefzeker. Hij schoof de bal na een snelle uitbraak in de korte hoek en maakte de 2-0. Ondanks de ondertalsituatie, na een rode kaart voor Hans Vanaken, breidde de ingevallen David Okereke de voorsprong op aangeven van Lang, die er zelf goed voor stond maar toch koos voor een ingenieus hakje, verder uit.

?? 'David is mijn maatje' Noa Lang over de derde goal van Club Brugge en waarom hij koos voor de assist ??#ZiggoSport #NoaLang pic.twitter.com/0qbBRT6Chm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2020

“We hebben vandaag geen topwedstrijd gespeeld. Dat was ook moeilijk, omdat het veld er niet goed bij lag”, vertelde Lang op zijn beurt. “In de tweede helft hebben we ons wel goed herpakt. Mijn goals waren twee echte spitsengoals, ik ben er blij mee. Ik had ook voor de hattrick kunnen gaan, maar ik zag David in mijn rug komen en hij is mijn maatje. Ik ben even blij met een assist als met een goal. Het was moeilijk om me in te houden en niet te knuffelen bij de goals”, wees de aanvaller op het knuffelverbod op de Belgische regels.

“Als je scoort, heb je emotie. Iedereen wil juichen, maar het kan niet. Het zijn de regels, we moeten ze naleven.” Bij Het Nieuwsblad wordt de krachttoer van Lang niet over het hoofd gezien. “Uitblinker Noa Lang dirigeert Club Brugge in tweede helft voorbij Eupen”, zo staat er boven het wedstrijdverslag, waarin onder meer te lezen valt: “Lang zit ondertussen al aan vijf goals in de competitie bij Club Brugge. Straks krijgt hij het gezelschap in de kleedkamer van Bas Dost, een landgenoot die naar verluidt ook wel een goaltje kan maken. Maar op boxing day was het podium nog eventjes voor Lang alleen.”

Ook bij Het Laatste Nieuws staat Lang er goed op. “Club zet Eupen opzij na sterke tweede helft: Lang uitblinker met twee goals en assist”, schrijft het dagblad. “Club sluit het jaar dankzij een glansprestatie van Lang zeker als leider af.” Sporza was eveneens lovend. “Noa Lang keerde terug in de basis bij Club en bewees nog maar eens zijn waarde. Met twee doelpunten én een assist was hij de onbetwiste matchwinnaar. Een echte ploegspeler ook, want hij liet een mogelijke hattrick liggen om Okereke een goal aan te bieden.”