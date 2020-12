Turkije biedt Spaanse rebel uitweg in krankzinnige voetballoopbaan

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 21:32

Jesé Rodríguez kan zijn loopbaan in Turkije vervolgen. Spaanse media verzekeren zaterdag dat het management van de clubloze aanvaller de voorbije dagen contact heeft gehad met Fenerbahce, dat zich in januari met een aanvaller wil versterken. De 27-jarige Spanjaard zit zonder club sinds Paris Saint-Germain eerder deze maand de contractuele overeenkomst verscheurde. In Frankrijk had hij sowieso geen toekomst meer.

Voor Jesé was 2020 al een jaar van uitersten. Hij kwam in totaal maar tot 101 speelminuten: 79 in dienst van zijn tijdelijke werkgever Sporting Portugal en 22 minuten in dienst van PSG. Jesé kwam in zijn vaderland alleen om niet-sportieve redenen in het nieuws, daar hij van zijn Franse ex-werkgever maandenlang op Spaanse bodem mocht vertoeven. Zo hield hij zich niet aan de coronamaatregelen en keerde hij terug bij zijn ex Aurah Ruiz, ondanks dat hij twee jaar geleden nog aangifte deed tegen de Spaanse wegens intimidatie.

Jesé bedroeg Ruiz dit jaar met Rocío Amar, nota bene een bekende van zijn vriendin, en werd eerder deze maand ook nog voor de vijfde keer vader. De gelukkige was niet Amar of Ruiz, maar het Catalaanse model Janira Barm. Saillant detail: de twee beëindigden zeven maanden geleden hun relatie. Het aantal kinderen van Jesé staat zodoende alweer op vijf en ook nog eens van drie verschillende moeders. Rodríguez meldde zich enkele weken telefonisch in het televisieprogramma La Casa Fuerte, een realityshow met Ruíz als één van de deelnemers, om haar succes te wensen.

In het gesprek werden tevens de problemen in de relationele sfeer besproken en dat bleef niet binnen de Spaanse landsgrenzen. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was al langer zeer ontevreden over de uitspattingen van Jesé, die vervolgens te horen kreeg dat zijn contract definitief verscheurd was. Het is onduidelijk of de aanvaller zijn resterende salaris heeft uitbetaald gekregen. Tot zijn gedwongen vertrek stond de Spanjaard voor liefst 420.000 euro per maand op de loonlijst.

Jesé speelde slechts achttien duels (twee doelpunten) in de hoofdmacht van PSG sinds hij medio 2016 voor liefst 25 miljoen euro van Real Madrid werd overgenomen. Hij werd sindsdien verhuurd aan Las Palmas, Stoke City, Real Betis en Sporting Portugal, maar overtuigend deed hij nooit. In Spanje gaat al jaren een voorpagina van Marca over Jesé viraal. In 2011 had Barcelona interesse om de aanvaller uit de Madrileense jeugd over te nemen, maar de tiener ondertekende uiteindelijk een nieuw contract tot medio 2014, inclusief een transferclausule van dertig miljoen euro. “Barça, je hebt naast Jesé gegrepen”, zo stond er triomfantelijk op de voorpagina van de Madrileense sportkrant.