Arsenal wint eindelijk en vergroot zorgen van Chelsea

Arsenal heeft zaterdag in eigen huis op overtuigende wijze van Chelsea in de Premier League gewonnen. In de Londense derby hadden de bezoekers het meest de bal, maar de ploeg van manager Mikel Arteta sprong goed om met de gecreëerde kansen en won uiteindelijk overtuigend: 3-1. Het was de eerste overwinning na vijf competitieduels zonder zege; Chelsea zakt door de nederlaag naar de zesde plek op de ranglijst.

Het kwakkelende Arsenal besloot direct na de aftrap het vuur te openen met een aanval via de rechterkant. Gabriel Martinelli kreeg de bal voor zijn voeten nadat Thiago Silva een strakke voorzet niet goed genoeg verwerkte, maar de linksbuiten van Arsenal mikte zijn schot rakelings naast. Na enkele speldenprikjes van de thuisploeg kreeg ook Chelsea na twaalf minuten spelen een grote mogelijkheid om op voorsprong te komen. Mason Mount mocht vanuit een gunstige positie aanleggen voor een vrije trap, maar de specialist zag zijn fraaie poging afketsen van de buitenkant van de paal.

In de gelijkopgaande derby waren the Gunners tien minuten voor rust opnieuw aan zet. Met een goede schijntrap passeerde Kieran Tierney zijn directe tegenstander, waarna hij binnen het zestienmetergebied onreglementair omver werd gelopen door Reece James: penalty. Alexandre Lacazette mocht achter de bal gaan staan om de buitenkans te benutten en zette zijn ploeg overtuigend op een 1-0 voorsprong. Vlak voor het rustsignaal sloeg Arsenal wederom toe nadat N'Golo Kanté een overtreding maakte op circa twintig meter van het doel. Granit Xhaka had vervolgens een geweldige vrije trap in huis en schoot buiten bereik van doelman Édouard Mendy binnen: 2-0.

In de tweede helft ging Chelsea nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het was Arsenal dat in de 56ste minuut een nieuwe mokerslag uitdeelde. Bukayo Saka kreeg de bal en mocht via de rechterkant de zestien binnenlopen, waarna hij met een prachtig, bekeken schot, al dan niet bewust, de verre hoek vond: 3-0. Even na de derde treffer voorkwam Mendy tot tweemaal toe dat de schade nog groter werd. Eerst stond de sluitpost om een omhaal van Martinelli te keren, enkele minuten later dook hij wederom inzet van de Arsenal-aanvaller uit de hoek.

De ploeg van Arteta rook duidelijk bloed en hoopte de voorsprong nog verder uit te bouwen. In de slotfase miste eerst Lacazette oog in oog met Mendy en vervolgens trof Mohamed Elneny nog de lat. The Blues, die het nog altijd zonder de geblesseerde Hakim Ziyech moesten stellen, gingen nog wanhopig op zoek naar een eretreffer en vonden die vijf minuten voor tijd. In eerste instantie werd de intikker van Tammy Abraham afgekeurd op advies van de grensrechter, maar de videoscheidsrechter corrigeerde zijn collega en kende de 3-1 alsnog toe. Chelsea kwam in blessuretijd zelfs nog dicht bij de aansluitingstreffer, toen de club een strafschop toegekend kreeg na een overtreding op Jorginho. De middenvelder mocht zelf achter de bal gaan staan, maar Bernd Leno dook de inzet fraai uit de linkerbenedenhoek.