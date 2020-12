El Ghazi blijft maar scoren; Southampton laat derde plaats liggen

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 18:22

Anwar El Ghazi is zaterdag op Boxing Day opnieuw belangrijk geweest voor Aston Villa. De aanvaller was trefzeker in de overwinning op Crystal Palace (3-0) en dat betekende alweer zijn vierde goal in zijn laatste vier Premier League-duels. Fulham en Southampton hielden elkaar tegelijkertijd op gelijke hoogte en dat was vooral vervelend voor the Saints, die bij winst op een voorlopige derde plaats op de ranglijst hadden kunnen staan.

Aston Villa - Crystal Palace 3-0

De thuisploeg, met El Ghazi aan de aftrap, begon met een vroege openingstreffer voortvarend aan de ontmoeting. Ollie Watkins had een uitstekende actie in huis en vuurde van dichtbij recht op Vicente Guiata af, waarna Bertrand Traoré uit de rebound alsnog raak schoot: 1-0. In de zeventiende minuut kwam Traoré dicht bij een tweede treffer. Vanaf de rechterkant van het veld sneed hij naar binnen en vuurde een pegel richting doel af, maar de paal stond nieuw succes in de weg.

Aston Villa liet Crystal Palace een groot deel van de eerste helft naar adem happen, maar the Villans sneden zich lelijk in de vingers toen men op slag van rust al met tien man kwam te staan. Na een gele kaart voor Tyrone Mings wegens protesteren, kreeg de verdediger binnen zes minuten ook zijn tweede kaart gepresenteerd nadat hij aan de noodrem moest trekken. Desondanks hield Aston Villa ook in het tweede bedrijf de druk hoog.

Anwar El Ghazi schiet met scherp in de Premier League! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 26 december 2020

De strijdlust werd twintig minuten na rust beloond toen Kortney Hause na een carambole voor het doel de voorsprong verdubbelde. Ook voor El Ghazi was er nog een sleutelrol weggelegd. De aanvaller kreeg de bal binnen het strafschopgebied teruggelegd van Watkins en liet Guaita met een geplaatst schot kansloos: 3-0. Patrick van Aanholt speelde namens Crystal Palace de hele wedstrijd; Jairo Riedewald kwam vlak voor tijd in het veld.

Fulham - Southampton 0-0

Het was de thuisploeg dat de eerste grote kans van de wedstrijd produceerde. André-Frank Anguissa ontving een teruglegbal en had zijn ploeg op voorsprong moeten zetten, maar de middenvelder maaide volledig over de bal heen. Ook Southampton liet een gigantische kans liggen om de leiding te nemen. James Ward-Prowse had een fraaie vrije trap in huis, die op even bewonderenswaardige wijze uit het doel werd gehouden door keeper Alphonse Aréola. Uit de rebound had Che Adams de bal voor het intikken, maar hij schatte de stuit verkeerd in en liep de bal op knullige wijze voorbij.

De beginfase van de tweede helft was duidelijk minder vurig dan de eerste 45 speelminuten, maar twintig minuten voor tijd leefde het duel toch weer op. Eerst miste Fulham een grote kans, nadat Southampton nog aan het balen was na een niet toegekende penalty. Een kwartier voor tijd dachten de bezoekers alsnog op voorsprong te komen, maar wegens buitenspel werd het doelpunt afgekeurd. In de slotfase moesten de bezoekers opnieuw het juichen afbreken, daar ditmaal de videoscheidsrechter een stokje voor de treffer van Theo Walcott stak.