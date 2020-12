‘Barcelona trekt aan handrem en heeft slecht nieuws voor Koeman’

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 17:52

Ook een winterse transfer van Memphis Depay naar Barcelona staat op losse schroeven, zo meldt Sport zaterdag. Volgens de sportkrant uit Catalonië is de komst van de aanvaller van Olympique Lyon verder weg dan ooit, ondanks dat de winterse transfermarkt over minder dan een week zijn deuren opent. Op de burelen van de Spaanse topclub klinkt steeds vaker dat Ronald Koeman met name in aanvallend opzicht keuze te over heeft.

Binnen Barcelona zou verdeeldheid heersen over de meerwaarde van Depay, gezien het feit dat Pedri een stormachtige ontwikkeling doormaakt, het rendement van Martin Braithwaite niet tegenvalt, Ousmane Dembélé op de weg terug lijkt en de revalidatie van Ansu Fati voorspoedig verloopt. Hoewel een eventuele transfer van Depay niet honderd procent uitgesloten kan worden, claimt Sport dat de hoogste prioriteit van Barcelona de komst van een centrale verdediger is.

Depay was in de zomerse transferperiode de wens van Koeman, ook omdat de continuïteit van Dembélé in het Camp Nou destijds allerminst zeker was. Met de Oranje-international, die door Koeman altijd vanwege zijn veelzijdigheid wordt geprezen, zou Barcelona ook meteen over ‘een ander type aanvaller’ beschikken dan doorgaans het geval is. Hoewel de clubs in de laatste week van de zomerse transfermarkt tot een akkoord over een transfersom kwamen, mislukte de deal vanwege het door LaLiga streng gecontroleerde salarisplafond. De betrokken partijen spraken af om de gesprekken eventueel in januari te hervatten.

Sport stelt echter dat Barcelona aan de handrem heeft getrokken, ondanks dat Koeman intern ook de voorbije weken om de komst van zijn landgenoot zou hebben gevraagd. Hoewel de transfersom vijf miljoen euro zou bedragen en Depay bereid zou zijn om genoegen te nemen met een lager salaris in zijn eerste contractjaar, is Barcelona volgens de sportkrant van mening dat Koeman over voldoende aanvallers beschikt en dat andere posities versterkt moeten worden.

Een andere optie zou zijn dat een aanvaller de gelederen van Barcelona in januari verlaat en de club meer financiële ruimte heeft. Braithwaite had voorheen alle papieren om in januari te vertrekken, maar de Deen wil niet weg en lijkt inmiddels ook het vertrouwen van Koeman voor zich te hebben gewonnen. Dembélé is een andere optie: de aanvaller wil echter zo lang mogelijk zijn riante contract met Barcelona behouden. Het contract van de Franse international loopt nog maar anderhalf jaar door en beide partijen lijken niet te willen verlengen. Menig club weet bovendien dat Dembélé een voetballer is met een gebruiksaanwijzing.