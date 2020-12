Noa Lang schittert op tweede kerstdag voor Club Brugge

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 16:01

Noa Lang heeft Club Brugge op tweede kerstdag naar een ruime zege in de Jupiler Pro League geleid. Zes dagen na de 0-1 nederlaag tegen AA Gent zegevierde het team van Philippe Clement dankzij twee doelpunten én een assist van de Nederlander over AS Eupen: 3-0. Lang staat nu op vijf competitietreffers. Door de zege heeft Club Brugge als koploper nu vijf punten meer dan KRC Genk, dat echter nog wel twee wedstrijden tegoed heeft.

Na een zwakke eerste helft van beide kanten gingen Club Brugge en Eupen rusten met een doelpuntloze ruststand. Het team van Clement had veldoverwicht, maar creëerde amper kansen. Eupen zakte diep terug en vertrouwde op een counter, al kwamen de bezoekers niet verder dan een schot van Amara Baby in de veertigste minuut. Doelman Simon Mignolet was attent op het schot uit een moeilijke hoek.

Club Brugge startte sterk aan de tweede helft en had pech dat een inzet van Krépin Diatta, na een goede actie van Lang op links, door Senna Miangue van richting werd veranderd. Na 52 minuten was het alsnog raak voor blauw-zwart. Na een pass van Diatta werkte Lang de bal oog in oog met Théo Defourny over de doelman heen: 1-0.

Lang maakte enkele minuten later zijn tweede van de middag. Charles De Ketelaere kopte de bal goed door op de Nederlander, die het leer langs de uitgekomen Defourny schoot: 2-0. De Bruggelingen hadden de wedstrijd onder controle, maar een rode kaart leek de spanning toch terug te brengen. Hans Vanaken was te laat en raakte de enkel van Andreas Beck, waarna Nathan Verboomen een rode kaart trok.

Ondanks de ondertalsituatie slaagde Club Brugge er toch in om te scoren en wederom speelde Lang een hoofdrol. De aanvaller zorgde met een heerlijk hakje voor de perfecte assist en invaller David Okereke werkte feilloos af: 3-0. Lang werd vijf minuten voor tijd vervangen door Youssouph Badji.