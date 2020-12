Manchester United loopt uitrecord mis in spectaculaire topper

Dominic Mostert 26 december 2020 • Laatste update: 15:22

Manchester United is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om de topper tegen Leicester City naar zich toe te trekken. De nummer drie van de Premier League kwam tot tweemaal toe op voorsprong tegen de nummer twee, maar vertrok met één punt: 2-2. Jamie Vardy bepaalde de eindstand met een doelpunt in de slotfase. Door het gelijkspel komt een reeks van tien opeenvolgende uitoverwinningen van Manchester United in de Premier League ten einde. De club voegde zich bijna bij recordhouders Manchester City en Chelsea (twaalf uitzeges op rij in respectievelijk 2017 en 2018). Leicester staat nu tweede met 28 punten en 15 gespeelde wedstrijden; Manchester United blijft derde en staat op 27 punten uit 14 duels. Donny van de Beek zat negentig minuten op de bank bij de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.

Het kerstvoetbal in Engeland kende een spectaculaire start, want binnen drie minuten kregen beide ploegen al een serieuze kans om te scoren. De grootste was in de tweede minuut voor Marcus Rashford. Na een lepe voorzet van Bruno Fernandes kon de aanvaller van dichtbij afwerken, maar zijn kopbal zeilde over het doel van Kasper Schmeichel. Aan de overzijde kopte ook Vardy over, al was zijn inzet van iets grotere afstand. Het voorbereidend werk was van James Justin aan de rechterflank. In de achtste minuut bleef defensief geschutter van Manchester United onbestraft: David de Gea raakte in paniek en verloor de bal na een terugspeelbal van Luke Shaw, maar Leicester speelde de daaropvolgende kans niet goed uit.

Na de spectaculaire openingsfase daalde het tempo, maar toch vielen er uiteindelijk twee doelpunten in de eerste helft. Na 22 minuten opende Manchester United de score. Daniel James speelde de bal langs de rand van het strafschopgebied, waarna Fernandes een voet tegen de bal kreeg en Rashford bediende. Oog in oog met Schmeichel maakte hij koelbloedig zijn vijftigste Premier League-doelpunt voor de club; met zijn 23 jaar en 56 dagen is hij na Wayne Rooney (22 jaar, 157 dagen) en Cristiano Ronaldo (22 jaar, 341 dagen) de jongste speler van Manchester United die dat aantal doelpunten produceerde. De 1-1 kwam voort uit een snoeihard afstandsschot van Harvey Barnes in de linkerhoek, na slordig balverlies van Fernandes.

In de tweede helft zochten de bezoekers het meest nadrukkelijk naar de overwinning. Na een uur had Rashford voor de 1-2 moeten zorgen toen hij door een pass van Scott McTominay een vrije doortocht had richting het doel van Leicester, maar Schmeichel triomfeerde met een knappe redding in de een-op-een-situatie. Een minuut later kon hij niet voorkomen dat Anthony Martial in een soortgelijk moment wél scoorde, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat de Fransman buitenspel stond tijdens de beslissende pass van Rashford. Twintig minuten voor tijd liet Harry Maguire uit een kopkans na om zijn oude club pijn te doen. Invaller Edinson Cavani leverde uiteindelijk een cruciale bijdrage, want hij hield vier man bezig en zette Fernandes elf minuten voor tijd alleen voor het doel. De Portugees vond de linkerhoek: 1-2. De zege leek aanstaande, maar vijf minuten voor tijd bepaalde Vardy de eindstand met een inzet van dichtbij na een voorzet van Ayoze Pérez. In de blessuretijd had Pérez een gigantische kans om Leicester de overwinning te bezorgen, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal na een uithaal voor Youri Tielemans.