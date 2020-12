Wolverhampton verbiedt spelers en gezinsleden om boodschappen te doen

Dominic Mostert 26 december 2020 • Laatste update: 13:51

Wolverhampton Wanderers heeft een rigoureuze maatregel aangekondigd om het aantal coronabesmettingen tot een minimum te beperken. Spelers van de club mogen voorlopig geen boodschappen doen, kondigt trainer Nuno Espírito Santo aan in de aanloop naar het thuisduel met Tottenham Hotspur van zondag. Ook de andere gezinsleden van de spelers wordt gevraagd om niet naar de supermarkt te gaan. De boodschappen zullen gedaan worden door personeel van Wolvehampton Wanderers, vertelt Santo.

In het Verenigd Koninkrijk is het coronavirus bezig aan een flinke opmars. De vijf hoogste dagelijkse besmettingsaantallen sinds het begin van de crisis werden in de laatste zes dagen bekendgemaakt. Bovendien maakt de regering zich grote zorgen over een nieuwe mutatie van het virus. De Premier League-clubs blijven desondanks doorvoetballen met een zwaar speelschema en dus wil Wolverhampton Wanderers geen spelers kwijtraken. "We moeten alle risico's vermijden, want we hebben een kleine selectie en we hebben al problemen met een paar afwezige spelers", legt Nuno uit.

"We kunnen het ons niet veroorloven om een speler kwijt te raken. We vertellen ze dagelijks dat ze moeten oppassen", vervolgt de oefenmeester. "Ons keukenpersoneel stelt pakketten samen met het basisvoedsel dat we nodig hebben. Op het hoogtepunt van de pandemie kreeg iedereen zo'n pakket opgestuurd. Toen de situatie verbeterde, hebben we de spelers laten weten dat ze weer zelf boodschappen mochten doen. Maar nu de besmettingen weer enorm toenemen, en iedereen zich zorgen maakt over de nieuwe mutatie, zijn we er weer mee begonnen. We moeten onszelf beschermen."

"We zijn als voetballers bevoorrecht dat er zoveel mensen zijn die voor ons willen zorgen. Voor de rest van de samenleving is dat onmogelijk. Mensen moeten voor zichzelf zorgen", beseft de Portugees, die aangeeft dat de club geen extra personeel heeft aangenomen om met de nieuwe situatie om te gaan. "Zolang de wil er is, komen we geen personen tekort. Het keukenpersoneel, de beveiligers, iedereen helpt. We moeten de koppen bij elkaar steken. Als samenleving, maar ook als club. We moeten elkaar helpen."