Guardiola: ‘Hij wil de wereld veroveren, maar hij moet rustiger worden’

Dominic Mostert 26 december 2020

Josep Guardiola ziet bij Phil Foden nog genoeg ruimte voor verbetering. De trainer van Manchester City geldt als een groot bewonderaar van de twintigjarige middenvelder, maar het is volgens Guardiola belangrijk dat Foden op beslissende momenten minder haastig opereert. Dinsdag blonk de jongeling met een doelpunt en een assist nog uit in de gewonnen EFL Cup-wedstrijd tegen Arsenal (1-4).

Dit seizoen was Foden in zeventien officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en vier assists. Hij stond vijf keer in de basis in de Premier League. "De jonge spelers leggen enorm veel energie aan de dag, maar op het beslissende moment - de laatste pass - moeten ze meer rust krijgen", predikt Guardiola in de aanloop naar het competitieduel met Newcastle United van zaterdagavond. "Foden wil een belangrijke speler en de wereld veroveren, zoveel energie heeft hij. Dat is normaal, maar als je meer ervaring hebt, word je ook kalmer."

De Spanjaard noemde Foden ooit het grootste talent met wie hij heeft samengewerkt, maar verwijt zijn pupil dat hij 'altijd in hetzelfde ritme' speelt. "Je hoort op verschillende ritmes te voetballen: soms moet je wandelen, soms speel je zonder ritme, soms moet je het ritme veranderen. Dat moet hij snappen, maar het is een kwestie van ervaring. Het hoeft niet meteen te gebeuren", vertelt Guardiola in de Engelse pers. "Hij heeft enorme kwaliteiten, dus we zullen heel geduldig zijn."

Phil Foden na zijn treffer tegen Arsenal in de EFL Cup.

"Het is voor een jonge speler niet makkelijk om boven te komen drijven bij een club als deze en grote wedstrijden te spelen, zowel voor Manchester City als voor de nationale ploeg", benadrukt de oefenmeester. "Er komt een moment waarop hij meer rust in zijn spel krijgt. Het is een normaal proces voor alle jonge spelers. Je moet ze gewoon het vertrouwen blijven geven en geduldig zijn. Als je geduld hebt, en iemand echt een betere speler wil worden, dan komt het goed. Ik weet dat we te allen tijde op hem kunnen vertrouwen."

Volgens Guardiola is Foden in staat om 'veel' doelpunten te maken. De centrale middenvelder bezorgde zijn ploeg vorige maand nog een 0-1 zege op Olympiacos in de Champions League en kwam in de Nations League-wedstrijd tussen Engeland en IJsland (4-0) tweemaal tot scoren. Bij het afronden merkt Guardiola juist wel rust in het spel van Foden. "De voortekenen zijn goed. Oog in oog met de doelman is hij beheerst, een kwaliteit die veel andere spelers niet hebben. Iemand van 28, 29 of 30 jaar kan zich nog ontwikkelen, dus laat staan een twintigjarige."