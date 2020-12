‘Promes is in een ravijn gestort, en dan heb ik het niet over die affaire’

Dominic Mostert 26 december 2020

Met FC Utrecht - AZ staat nog een inhaalwedstrijd op het programma, maar het lijkt erop dat Danilo van FC Twente de korte winterstop ingaat als topscorer van de Eredivisie. Het is een verrassing, temeer omdat de spits dit seizoen door Ajax wordt verhuurd aan FC Twente. Op de website van de NOS blikken meerdere commentatoren terug op de eerste maanden van het seizoen 2020/21 en Frank Snoeks geeft toe 'nooit gedacht' te hebben dat Danilo nu de topscorer zou zijn.

Danilo was dit seizoen in veertien wedstrijden goed voor elf doelpunten en vier assists. Hij blijft Steven Berghuis van Feyenoord en Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo (beiden tien doelpunten) net voor. Tijdens Utrecht - AZ is Teun Koopmeiners de enige kanshebber om nog in de buurt te komen, want de aanvoerder van de Alkmaarders staat op acht goals. "Bij Jong Ajax wekte hij bij mij niet die verwachting", vervolgt Snoeks over Danilo. "Hij heeft een goede klik met Václav Cerny. Ik herinner me nog die kans die Cerny miste bij De Graafschap in 2016, waarna Ajax de titel miste. Nadien hadden we weinig meer van hem vernomen."

Jeroen Elshoff heeft ook aandacht voor de gedeeld nummer twee van de topscorerslijst. "Giakoumakis is echt een vondst. Ik keek voor het seizoen hoe vaak hij had gescoord bij zijn vorige clubs. Weinig. En dan maakt hij er meteen drie in zijn eerste wedstrijd. En hij blijft scoren. Zegt ook wel iets over de Eredivisie: voor spitsen op een dood spoor de ideale competitie", stelt de commentator. Giakoumakis haalde slechts één keer eerder de dubbele cijfers, toen hij in het seizoen 2016/17 elf keer scoorde voor Platanias FC. Daarmee verdiende hij een transfer naar AEK Athene, waarvoor hij in dertig duels maar één doelpunt maakte.

De ‘geile’ Eredivisie-sensatie die een contract afdwong met videobeelden

Voetbalzone maakte deze week een profielschets van Georgios Giakoumakis. Lees artikel

Vorig seizoen eindigden Berghuis en Cyriel Dessers met vijftien doelpunten bovenaan de topscorerslijst. Ze werden gevolgd door Myron Boadu, Bryan Linssen (beiden veertien goals), Oussama Idrissi (dertien), Quincy Promes en Tim Matavz (beiden twaalf). "Promes is in een ravijn gestort. Dan heb ik het niet over die affaire, maar puur over het voetbal", concludeert Jeroen Stekelenburg over de aanvaller van Ajax, die dit seizoen vijf keer scoorde. "Vorig seizoen zat hij bij de tops, nu bij de flops. Een speler waar je meer van mag verwachten."

Arno Vermeulen ziet in Eljero Elia een andere speler die niet aan de verwachtingen kan voldoen. "Hij maakt zijn reputatie niet waar. Tegen FC Emmen scoorde hij weliswaar, maar ervoor leek het zonder hem juist beter te gaan. Bizar", doelt Vermeulen op de wedstrijd die FC Utrecht zondag speelde (2-3 zege). Over Riechedly Bazoer van Vitesse is hij wel goed te spreken. "Bazoer had natuurlijk Oranje al gehaald, maar ontbolstert nu echt weer bij Vitesse. Er zijn er maar weinig die een bal over vijftig meter op de stropdas kunnen leggen. Hij kan dat."