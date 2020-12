Arteta sluit degradatiestrijd voor Arsenal niet uit: ‘We zijn gewond’

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020

De komende drie wedstrijden van Arsenal bepalen het lot van de club in de Premier League, zo voorziet Mikel Arteta. De Londense club is terug te vinden op een vijftiende plaats, na slechts vijf punten in de laatste tien competitieduels. Arsenal strandde afgelopen week bovendien door een 1-4 nederlaag tegen Manchester City in de kwartfinale van de EFL Cup. Arteta kreeg in aanloop naar de stadsderby tegen Chelsea de vraag of Arsenal dit seizoen tegen degradatie zal strijden.

“De komende zeven, acht dagen zullen cruciaal zijn om te zien welke richting we zullen opgaan in de Premier League”, antwoordde Arteta. Op Boxing Day speelt Arsenal tegen Chelsea, waarna dinsdag en zaterdag uitwedstrijden tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion en West Bromwich Albion wachten. Teams die momenteel respectievelijk twee en zeven punten minder dan the Gunners hebben.

Het beste medicijn is een overwinning op het Chelsea van Frank Lampard. “Op dit moment kost het bij elkaar houden van het team, het oppeppen van het team en het zijn van een team veel energie. Een team is niet alleen een verzameling van spelers. Als je wedstrijden verliest, moet je ze weer oppeppen en ervoor zorgen dat het een team wordt”, benadrukte Arteta, die met Arsenal al sinds 1 november, toen Manchester United met 0-1 werd verslagen, niet meer een wedstrijd heeft gewonnen. “Ze moeten positief zijn naar elkaar toe, elkaar niet de schuld geven en ook niet naar externe factoren wijzen.”

De coronapandemie beperkt de mogelijkheden om verandering in de situatie te krijgen. “Het beste wat je in situaties als deze kan doen, is activiteiten buiten het veld organiseren. Buiten het trainingscomplex. In een andere omgeving. Maar vanwege de restricties is dat niet mogelijk en waarschijnlijk zal dat ook lange tijd niet mogelijk zijn. Ik moet zeggen dat de spelers veel enthousiasme en energie in hun inspanningen stoppen. Maar het kost veel energie als je verliest. Elke wedstrijd zorgt voor veel druk op de schouders.”

“De supporters hebben het zwaar, wij zijn gewond en moeten weer opkrabbelen. De spelers kijken uit naar de wedstrijden, dat is mooi. Maar het beste medicijn is een overwinning op Chelsea. We moeten opstaan en punten pakken. Of het nu pech is of de omstandigheden die onze resultaten beïnvloeden: het moet radicaal anders”, besloot Arteta.