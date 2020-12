Jürgen Klopp: ‘Je gaat toch niet zeggen dat Spanje een kloteland is?’

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020 • Laatste update: 08:09

Jürgen Klopp heeft onthuld dat hij met Mohamed Salah heeft gesproken over diens frustratie vanwege het mislopen van de aanvoerdersband in het Champions League-duel met FC Midtjylland. De aanvaller zorgde voor rumoer toen hij in een interview met AS zijn frustratie daarover uitte én weigerde om een transfer naar Real Madrid of Barcelona uit te sluiten. Daar kwam nog eens bovenop dat vriend en oud-collega Mohamed Aboutrika verzekerde dat Salah ontevreden is op Anfield.

Niet Salah maar de zes jaar jongere Trent Alexander-Arnold was op 9 december de captain van Liverpool op Deense bodem. “Ik was lange tijd aanvoerder gedurende mijn loopbaan en vaak vond ik het een kwelling”, vertelde Klopp in aanloop naar het competitieduel met West Bromwich Albion. “Er zaten eigenlijk weinig voordelen aan vast. Alleen maar extra werk. Dus ik zie de noodzaak er niet van in om een aanvoerder te zijn. Ja, we hebben iemand als Jordan Henderson nodig, dat is duidelijk. Maar captain voor één wedstrijd, ik besefte niet hoe belangrijk dat kan zijn voor spelers. In deze wereld maken we overal ophef over en ik besefte niet dat het zo belangrijk was voor Trent of wie dan ook.”

“Bij Liverpool hebben we een spelersraad. Hendo draagt de aanvoerdersband. Als hij het niet is, is Milly (James Milner, red.) de aanvoerder. En als die twee niet spelen, dan is het Virgil van Dijk. En daarna komt Georginio Wijnaldum. Als ze allemaal niet kunnen spelen, dan is het normaliter de speler die het langst bij de club zit”, legde Klopp de pikorde bij the Reds uit. “En zo had ik het voor ogen. Trent kreeg de aanvoerdersband omdat hij het langst bij de club zit, professioneel, niet alleen qua jeugd.”

“Iemand vertelde mij achteraf dat het Divock Origi had moeten zijn, maar Div is ook op huurbasis weggeweest en dergelijke. Dat was mijn fout. Maar ik wilde het niet te moeilijk maken. Het was meer: ‘Trent zit het langst bij de club en dus draagt hij de band’.” Klopp kreeg al snel door dat Salah een andere beslissing had verwacht, ook al maakte Alexander-Arnold in oktober 2016 zijn debuut in het eerste. De Egyptenaar speelt sinds medio 2017 voor Liverpool. “Natuurlijk sprak ik naderhand met Mo. Toen ik inderdaad besefte dat het voor hem niet goed had uitgepakt. Ik legde mijn beslissing uit en daarna sprak hij er nog eens in een interview over. Maar dat is geen probleem voor mij. Hij was teleurgesteld, maar ik deed het niet expres. Ik deed gewoon wat ik heb gedaan en als ik een fout heb gemaakt, dan is het dat Origi die dag niet onze aanvoerder was.”

Klopp vond het zelfs wel grappig dat het interview van Salah voor het nodige rumoer over de toekomst van de aanvaller heeft gezorgd. Bijvoorbeeld de vraag over een eventuele transfer naar Real Madrid of Barcelona. “Toen hij de vraag beantwoordde, ging het er alleen om dat die clubs wellicht interesse hadden en dat hij het niet uitsloot. Stel je voor, welke niet-speler van Barcelona of Real Madrid zou zeggen: ‘Nee, ik ga niet voor hen spelen. Spanje is een kloteland’, of wat dan ook? Waarom zou hij dat zeggen? Dat ga je toch niet zeggen? Het enige wat hij heeft gezegd is: ‘We zullen zien’ en dat het aan de club ligt. En dat is waar, honderd procent. Het is de toekomst. Niemand weet wat er kan gebeuren.”

“Het is allemaal goed tussen ons. Ik snap dat de media weinig heeft om over te schrijven en dat er daarom lange verhalen verschijnen over één interview. Dat is prima, maar dat maakt het voor mij niet belangrijker. Mo is een zeer belangrijke speler voor mij, natuurlijk, maar het verhaal eromheen niet.” Klopp zou het sowieso niet snappen als een speler, wie dan ook, zou willen vertrekken bij Liverpool. “De enige reden om de club te verlaten, zou het weer zijn”, lachte de Duitser. “Wat voor andere reden zou er kunnen zijn? Dit is een van de grootste clubs ter wereld. We betalen goed geld, misschien niet de hoogste salarissen, maar we betalen goed. We hebben een geweldig stadion met buitengewone supporters over heel de wereld. De clubkleur is rood, dat is de mooiste kleur die er is. Dus wat zou een reden kunnen zijn? Je kan spelers niet dwingen om te blijven en dat hebben we ook nooit gedaan.”

“Het draait om timing, het juiste moment. We voeren veranderingen door en trekken spelers aan. Als iemand wil vertrekken, dan zouden we medewerking verlenen. Maar ik zou het niet begrijpen.” Salah wil alle clubrecords breken en is bijzonder gedreven, soms iets te veel zelf. “Of hij moeilijk te managen is? Het is een uitdaging, maar op een goede manier. Dat is mijn baan. Voetballers moeten heel veel zelfvertrouwen hebben om hun beste voetbal te kunnen laten zien. En als je ontzettend veel zelfvertrouwen hebt, dan ben je een speciaal persoon en niet altijd de makkelijkste in de omgang. En dat is tot dusver nooit een probleem met Salah geweest en ik zie niet in waarom het in de toekomst wel een probleem zou moeten zijn. Hij is heel gemotiveerd, hij houdt zichzelf in topvorm, hij werkt ontzettend hard op de trainingen. Als eerste op de club, als laatste weg, dat werk. Je kan nergens met een beschuldigende vingers naar wijzen, eerlijk gezegd. Hij weet heel goed wat hij nodig heeft om alle records te kunnen breken. En dat is alleen maar goed.”