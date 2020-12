Zlatan Ibrahimovic had het zwaar in quarantaine: ‘Ik gaf namen aan de muren’

Daniel Cabot Kerkdijk 25 december 2020

Zlatan Ibrahimovic vond het mentaal uitdagend om in quarantaine te zitten. De aanvaller van AC Milan testte in september positief op het coronavirus. Op sociale media stak de 39-jarige Zweed er nog enigszins de draak mee. “Covid-19 had de moed om mij uit te dagen. Slecht idee”, gaf Ibrahimovic aan. En twee weken later: “Ik heb gewonnen. Maar jij bent Zlatan niet, dus daag het virus niet uit”, benadrukte hij. Ibrahimovic vertelt in een interview met het magazine 7 van Corriere della Sera over zijn thuisquarantaine.

“Toen ik positief testte, was ik gelaten en zelfs een beetje nieuwsgierig. Ik dacht: laat maar komen, we zullen wel eens zien. Het trof de hele wereld, een tragedie, en nu overviel het ook mij. Nu kon ik zelf voelen en ontdekken wat het virus betekende.” Ibrahimovic kon de strijd met het virus wel aan, maar hij zag mentaal af. “Ik had een beetje hoofdpijn. Het was gewoon een beetje vervelend, een beetje lastig. En ik verloor ook een beetje mijn smaak. Maar ik was de hele tijd thuis en daar werd ik echt boos om. Ik kon niet naar buiten. Ik kon niet trainen. Stilzitten is voor mij verschrikkelijk. Op den duur werd het echt een mentale kwestie.”

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) September 24, 2020

“Ik sprak zelfs met het huis en gaf namen aan mijn muren. Ik begon me ook allerlei ziektes aan te praten die ik niet had. Eén ding is duidelijk: dit virus is verschrikkelijk en daar moeten we met z’n allen tegen strijden Daarom: houd afstand en draag altijd mondmaskers.” Zlatan’s vrouw en kinderen verblijven in Zweden en hij mist ze enorm. “Maar echt veel. Ik ben uitgeput en kan er niet meer tegen. Ik zou enorm graag bij mijn vrouw en kinderen zijn. Ik heb geprobeerd er naartoe te gaan, maar trainer Stefano Pioli zei dat ik ook familie heb bij deze club. Hij zei: ‘In Zweden heb je 2 zonen, bij Milan heb je er 25'.”

Ibrahimovic maakte na bijna drie weken zijn rentree. Sinds 22 november, toen hij tegen Napoli een hamstringblessure opliep, kwam de aanvaller echter niet meer in actie en zodoende staat zijn teller na slechts zes Serie A-optredens op liefst tien treffers. “Iedereen vraagt mij altijd hoelang ik nog zal doorgaan. Mijn antwoord is eenvoudig: ik blijf voetballen tot wanneer ik kan doen wat ik nu doe”, verzekert de aanvaller, die in oktober zijn 39e verjaardag vierde. “En als ik bij Milan kan blijven, zal ik dat doen.”

This animal cannot be tamed pic.twitter.com/iBZQyrauxo — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) October 2, 2020

Ibrahimovic heeft nog genoeg dromen. Zo gaat AC Milan na veertien speeldagen aan de leiding in de Serie A. “Je moet de moed vinden om te dromen van de titel. We willen veel bereiken. We moeten hongerig zijn, elke wedstrijd aangaan alsof het de laatste is. Je moet keihard werken en opofferingen maken. Of ik gek word als iemand een slechte pass geeft? Natuurlijk. En wat er gebeurt als ik zelf in de fout ga? Ik ga nooit in de fout”, sloot hij op zijn kenmerkende stijl af.