Football Managers in rouw: cultspits Maxim Tsigalko (37) overleden

Daniel Cabot Kerkdijk 25 december 2020 • Laatste update: 21:01

Oud-voetballer Maxim Tsigalko is op 37-jarige leeftijd overleden. De Wit-Rus was een cultheld voor de spelers van het populaire Football Manager, maar kon nimmer aan de hoge verwachtingen in het echte leven voldoen. Tsigalko werd geremd door blessures en zette al op 27-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan.

Tsigalko doorliep de jeugdopleiding van Dinamo Minsk, waar hij in het begin van deze eeuw zijn debuut in de hoofdmacht mocht maken. Toentertijd stond hij te boek als een groot talent en dat legde de aanvaller in het populaire Championship Manager, de voorloper van Football Manager, geen windeieren. In de editie van 2001-2002 was Tsigalko een van de allerbeste spelers en groeide hij vanwege zijn killersinstinct, dat vergelijkbaar was met Ronaldo en Pelé, uit tot een echte cultheld.

Tsigalko was gedurende enkele seizoenen een vaste waarde bij Dinamo Minsk en schopte het tot de Wit-Russische nationale ploeg, maar blessureleed liep als een rode draad door zijn loopbaan. Twee interlands (één goal), Speler van het Jaar in 2004 in Wit-Rusland en een conduitestaat met clubs als Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants en Savit Mogilev: dat was de magere oogst van een veelbelovende carrière.

Zijn dood laat de gaming-community niet onberoerd. Op sociale media halen fans van het populaire spel herinneringen op van hun overleden cultspits. Over de doodsoorzaak van Tsigalko is niets bekend.

The man, the mith, the legend, Maxim Tsigalko lost his life today ?? Rest in peace ?? pic.twitter.com/BHDYUiIrzc — FM BLOG (@FMBL0G) December 25, 2020