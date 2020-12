Eén Nederlander verdwijnt compleet uit jaarlijkse top 100 van The Guardian

Daniel Cabot Kerkdijk 25 december 2020 • Laatste update: 19:43

The Guardian heeft de tradionele lijst met de beste honderd voetballers van het jaar gepubliceerd. Voor de Britse kwaliteitskrant was Robert Lewandowski de absolute nummer één van 2020; Lionel Messi en Cristiano Ronaldo completeren de top drie. Het aantal Nederlandse voetballers in de top honderd is geslonken van zes naar vijf: Donny van de Beek stond in 2019 op plaats 33, maar ontbreekt nu volledig in de lijst van het dagblad.

Van de Beek werd exact een jaar geleden nog omschreven als een must-have voor de Europese topclubs. “Real Madrid werd nadrukkelijk in verband gebracht met een aanvallende middenvelder, die vaak wordt vergeleken met Andrés Iniesta. Silky but deadly, hij is de volgende voetballer van Ajax die voor het eerst een plaats in deze lijst inneemt.” Van de Beek maakte in de zomer de overstap naar Manchester United, maar het eerste half jaar in Engeland verliep stroef en dat is ook de voornaamste reden dat de Oranje-international volledig uit de top honderd van the Guardian is verdwenen.

Virgil van Dijk blijft de hoogst geklasseerde Nederlander in de lijst. De verdediger van Liverpool moest vorig jaar alleen Lionel Messi voorrang verlenen, maar vindt zich nu op een tiende plaats terug. Drie van de vier resterende Nederlanders moesten ook pas op de plaats maken, met name Frenkie de Jong. In 2019 was de middenvelder nog de nummer tien van de wereld en nu is hij pas op de 79e plaats terug te vinden. “Frenkie went to Hollywood en toen viel het allemaal uit elkaar”, wijst journalist Sid Lowe op de overgang van Ajax naar Barcelona én ook de collectieve crisis bij los Azulgrana. “Maar hij oogde vaak niet comfortabel op het veld, stond niet op zijn positie en was niet in staat om uit te blinken.”

Georginio Wijnaldum zakt dertig plaatsen, van 43 naar 73, terwijl Matthijs de Ligt zijn naam zelfs ruim vijftig plaatsen lager terugvindt: van 18 naar 69. “Een vrije val voor De Ligt, die op slechts 23 van de 241 lijsten van de jury voorkwam.” Alleen Memphis Depay maakte vorderingen in vergelijking met een jaar terug: de aanvaller van Olympique Lyon stijgt van de 76e plaats naar stek 64. Ook Hakim Ziyech is overigens flink gezakt. De Marokkaans international, die in de zomer van Ajax naar Chelsea ging, was in 2019 nog de nummer 29 van de lijst en moet in 2020 59 voetballers voorrang verlenen.