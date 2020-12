Feyenoord maakt indruk met ontroerende verrassing voor Marcos Senesi

Feyenoord plaatst op Eerste Kerstdag een speciale kerstvideo op zijn socialmediakanalen. Het mediateam van de Rotterdammers heeft vijf spelers van het eerste elftal naar de studio gelokt voor een 'interview', maar laat in plaats daarvan een opgenomen boodschap door familie en bekenden aan de voetballers zien.

Het mediateam koos ervoor om Marcos Senesi, Eric Botteghin, Róbert Bozeník, Tyrell Malacia en Sven van Beek in het zonnetje te zetten. Voor eerstgenoemde drie spelers was het jaar extra zwaar, omdat contact met de familie in het verre buitenland door de coronacrisis lastig was. Senesi houdt het niet droog als hij de videoboodschap te zien krijgt die zijn broer en zijn ouders voor hem hebben ingesproken vanuit Argentinië.

Ook voor Van Beek is het opnieuw een loodzwaar seizoen: de 26-jarige verdediger keerde in februari terug van een zware enkelblessure, maar raakte na slechts twee officiële speelminuten opnieuw zwaar geblesseerd aan het gewricht. Ook Malacia kampte vanaf de zomer met verschillende kwetsuren, maar de linksback is sinds begin december de vaste linksback van Feyenoord.