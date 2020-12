KNVB steekt hand in eigen boezem: ‘Dat was amateuristisch en dom’

Jeroen van Poppel 25 december 2020 • Laatste update: 15:49

Eric Gudde noemt de stemming die in april werd gehouden over promotie en degradatie in het Nederlandse betaald voetbal 'amateuristisch' en 'niet goed georganiseerd'. De directeur betaald voetbal van de KNVB geeft in de podcast van FC Afkicken verder toe dat er communicatieve fouten zijn gemaakt in het proces, maar staat nog altijd achter de beslissing om geen promotie en degradatie toe te passen.

"Wat amateuristisch en niet goed georganiseerd was, was de stemming", zegt Gudde. In totaal waren in april zestien clubs voor promotie/degradatie, negen tegen en negen neutraal. De KNVB werd totaal verrast door die laatste groep van neutrale stemmen. "Wat natuurlijk ook dom is: wij hadden helemaal niet gerekend op onthoudingen. Mijn gedachte was: het is zo duidelijk aangegeven, je kiest 'ja' of 'nee'. Dat mensen zouden kiezen voor onthouding, was helemaal niet in me opgekomen. Niet slim natuurlijk, dat moet gewoon goed geregeld zijn."

De KNVB besloot uiteindelijk om de negen neutrale stemmen, die kwamen van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV, op te tellen bij de tegenstemmen: zo ontstond een meerderheid voor géén promotie/degradatie. Dat leidde tot een storm van kritiek onder de clubs die kozen voor een dergelijke stem. Zij waren van mening dat de KNVB zelfstandig een besluit moest nemen en het niet moest laten afhangen van een stemming onder de clubs.

Gudde baalt van de totale gang van zaken. "Het was een super onrustige call waarin je slechte beslissingen kenbaar moet maken. Het had ook andersom kunnen zijn", zegt de KNVB-directeur, die vervolgens aan De Graafschap en SC Cambuur kenbaar moest maken dat de clubs níet zouden promoveren. "Stel dat je fysiek bij elkaar zit, dan zou je nog met Ard de Graaf en Hans Martijn Ostendorp (de directeuren van Cambuur en De Graafschap, red.) naar zaal A en B kunnen gaan. Maar nu zat je in een call, dat was gigantisch waardeloos."

Wat het niet makkelijker maakte, was dat Gudde het gevoel had dat 'Jan en alleman' aan het meeluisteren was tijdens de call. Daarmee doelt de directeur op meeluisterende journalisten, die toegang hadden gekregen tot het gesprek. "Dat is daarna ook nog een aantal keer gebeurd bij ECV- en KNVB-vergaderingen gebeurd. Zo'n directeur die dat doet, die is voor mij geen knip voor de neus waard."

Als Gudde het over had kunnen doen, had hij opnieuw gekozen voor géén promotie/degradatie. "De inhoud van de beslissingen, daar sta ik nog steeds spijkerhard achter", zegt de bestuurder. "Als de beslissing door ons als bestuur betaald voetbal was genomen: als je niet effectief gedegradeerd bent, kun je in mijn ogen ook niet degraderen. Nu zei men: 'Maar het puntenverschil is te groot.' Maar had je ook die opmerking gemaakt als het puntenverschil één was? Ik was er heilig van overtuigd, en dan kun je me een technocraat noemen, dat dit niet kon."