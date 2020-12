De Boer snapt zijn imago niet: ‘Nogal verschil of Frenkie of hij in je as staat’

Frank de Boer vindt zijn imago van 'behoudende' of 'controlerende' trainer onterecht. De bondscoach van het Nederlands elftal kreeg dat stempel opgeplakt in zijn periode bij Ajax, dat onder zijn leiding vaak geduldig op balbezit speelde. Volgens De Boer had dat meer met de kwaliteit van de spelers te maken, dan met zijn tactische plan als coach.

"Dat imago heb ik ook nooit zo begrepen, eerlijk gezegd", zegt De Boer in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Als speler was ik bij uitstek degene die altijd vóóruit dacht. Als trainer hamer ik ook altijd op de aanname vóóruit. Dat het in de laatste twee seizoenen bij Ajax soms moeizamer ging, had ook met de kwaliteit van de spelers te maken. Of Eyong Enoh in je as speelt of Frenkie de Jong: dat maakt nogal een verschil. Spelers moeten de oplossing naar voren zélf zien, hoe vaak je daar als trainer ook op hamert."

In het gesprek komt ook Ryan Babel ter sprake. De 34-jarige vleugelspits van Galatasaray krijgt in Nederland regelmatig kritiek, maar behoudt het vertrouwen van De Boer. "Je hebt op een toernooi altijd een mix nodig van bepaalde types, ook als het om ervaring gaat, of om persoonlijkheden in je groep", zegt de keuzeheer. "Op het WK van 2010, toen ik als assistent meeging van Bert van Marwijk, was André Ooijer daar een mooi voorbeeld van."

"Nu zie ik in Babel een jongen die belangrijk is in deze groep, en die in het veld slimmigheid én routine meebrengt. Babel geeft in alles het goede voorbeeld van hoe je je als ervaren international opstelt. Zelf wilde ik in 2004 per se mee naar het EK, ik had daar alles voor over, ging bij wijze van spreken voor een onkostenvergoeding bij Glasgow Rangers spelen. Die ambitie en drive zie ik bij Babel ook.''

De Boer krijgt geregeld het verwijt spelers van Ajax voor te trekken, maar denkt daar zelf niet zo over na. "Als ik vier Feyenoorders beter vind dan de beschikbare Ajacieden of PSV'ers, stel ik ze allemaal op", zegt hij. "Echt meteen. Ik begrijp ook wel dat het publiek mij als een Ajacied ziet, ik heb er zo'n 25 jaar gewerkt, maar ik ben niet met dat soort politiek bezig. Dat hoort ook niet, als bondscoach."