Ajax neemt zestienjarig talent van FC Midtjylland op proef

Jeroen van Poppel 25 december 2020 • Laatste update: 14:30

Ajax heeft Heini Sörensen uitgenodigd voor een proefperiode, zo meldt nieuwssite In.fo uit zijn vaderland de Faeröer. De zestienjarige middenvelder van FC Midtjylland traint vanaf volgende week mee op sportcomplex De Toekomst en hoopt een contract bij Ajax af te dwingen.

Sörensen heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Midtjylland en staat bekend als een van de grootste talenten uit de opleiding van de Deense topclub. Toch staat Midtjylland, dat dit seizoen in de Champions League twee keer verloor van Ajax, toe dat Sörensen aan een proefperiode in Amsterdam begint. Midtjylland heeft als beleid dat als grote talenten een uitnodiging van een topclub krijgen, daaraan meegewerkt wordt, indien dat in belang van zowel de club als de speler is.

De komst van Sörensen komt uit de koker van John Steen Olsen. De Deense scout van Ajax onderhoudt goede contacten met Jákup Stórustovu, de zaakwaarnemer van de talentvolle middenvelder. "Veel buitenlandse grootmachten zijn geïnteresseerd in spelers uit de Faeröer", claimt Stórustovu tegenover In.fo. "Het is mooi dat Heini nu mag gaan spelen bij een grote club als Ajax."