Messi, Ronaldo, Van de Beek en Götze laten zien hoe ze Kerst vieren

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De sterren uit het internationale topvoetbal delen op Instagram en masse hun kerstwensen. Cristiano Ronaldo plaatst een foto van hem met zijn vrouw Georgina Rodríguez en zijn vier kinderen, Alana Martina, Eva Maria, Mateo en Cristiano Ronaldo Jr. Hoewel Lionel Messi op zijn eigen Instagram-pagina verstek laat gaan, plaatst zijn vrouw Antonela Roccuzzo wel een kerstfoto samen met de kinderen Thiago Mateo en Ciro. Donny van de Beek viert Kerst met zijn vriendin Estelle Bergkamp, terwijl Neymar de feestdagen doorbrengt met zijn hele familie. Mario Götze wenst zijn fans een gelukkige Kerst samen met zijn vrouw Ann-Kathrin Brömmel en hun dit jaar geboren zoon Rome.

Een overzicht van de kerstwensen van de topvoetballers: