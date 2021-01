PSG presenteert Pochettino; twee hoofddoelen voor 2021 op spelersgebied

Zaterdag, 2 januari 2021 om 16:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:06

Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain, zo meldt de Franse topclub via de officiële kanalen. De Argentijnse oefenmeester is de opvolger van Thomas Tuchel, wiens ontslag afgelopen dinsdag al werd aangekondigd. Pochettino was sinds zijn gedwongen vertrek bij Tottenham Hotspur in november 2019 clubloos. Hij begint op 6 januari met een uitwedstrijd tegen AS Saint-Étienne.

Pochettino stond vanwege zijn aanvallende speelstijl bovenaan het verlanglijstje van de Qatarese eigenaren van Paris Saint-Germain. De oud-verdediger, die tussen 2002 en 2003 95 officiële wedstrijden voor PSG speelde, is het meest bekend van zijn periode als manager van Tottenham Hotspur. Pochettino stond vanaf 2014 vijfenhalf seizoen aan het roer in Londen en leidde de club in 2019 naar de finale van de Champions League, die werd verloren van Liverpool.

Fabrizio Romano meldt dat Pochettino door technisch directeur Leonardo direct wordt betrokken in de plannen voor de winterse transferperiode. Het lijkt erop dat PSG niet direct van plan is om de markt op te gaan voor nieuwe spelers. Pochettino en Leonardo hebben zich twee hoofddoelen gesteld: het verlengen van de contracten van Neymar en Kylian Mbappé. De sterspelers hebben beiden een verbintenis tot medio 2022.

PSG nam eerder deze week al afscheid van Tuchel. Het ontslag van de Duitse trainer lekte vijf dagen eerder al uit in de internationale media, maar de bevestiging liet enige tijd op zich wachten. Tuchel stond sinds de zomer van 2018 aan het roer in de Franse hoofdstad. Onder zijn leiding pakte PSG twee landstitels en werd in augustus de finale van de Champions League bereikt, die werd verloren van Bayern München.