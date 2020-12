Ajax en PSV lijken mis te grijpen door naderend Italiaans bod van zeven miljoen

Chris Meijer 25 december 2020 • Laatste update: 13:00

De naam van Anel Ahmedhodzic werd vorige maand door het Zweedse Sport1 in verband gebracht met Ajax en PSV. Het lijkt op dit moment onwaarschijnlijk dat de 21-jarige centrumverdediger van Malmö FF naar de Eredivisie gaat verkassen. Kvällposten weet namelijk te melden dat Atalanta zich op korte termijn met een bod van zeven miljoen euro gaat melden in Zweden.

Kvällposten baseert zijn berichtgeving op navraag bij Daniel Andersson, sportief directeur van Malmö. Volgens berichten vanuit Italië is ook AC Milan in de markt voor Ahmedhodzic, maar lijkt Atalanta momenteel het meest concreet te zijn. Het is niet direct duidelijk op wat voor bedrag Malmö mikt voor het tot medio 2023 lopende contract van Ahmedhodzic. Kvällposten claimt dat ook Chelsea, PSV en ‘enkele andere clubs’ in de markt zijn voor de Bosnisch international, maar Ajax wordt hierbij niet genoemd.

Vermeend doelwit Ajax en PSV moet Malmö meer opleveren dan Ibrahimovic

Voetbalzone schreef vorige maand een profiel van Anel Ahmedhodzic. Lees artikel

Ahmedhodzic werd opgeleid door Malmö en keerde na een uitstapje bij Nottingham Forest in 2019 terug bij de kampioen van Zweden. In de afgelopen jaargang speelde hij 33 wedstrijden in het elftal van trainer Jon Dahl Tomasson. Markus Rosenberg, de zaakwaarnemer van Ahmedhodzic die tussen 2005 en 2007 uitkwam voor Ajax, benadrukte vorige maand tegenover Sport1 dat Ahmedhodzic zijn tijd zal nemen voor een besluit over zijn toekomst.

“Anel moet naar een club gaan waar hij volledig tot bloei kan komen, ergens waar hij dus niet op de bank terechtkomt. Alle clubs met interesse volgen Anel al een tijdje en weten dus wat ze in huis kunnen halen. In de winterstop gaan we luisteren naar de verschillende aanbiedingen die we binnenkrijgen”, sprak Rosenberg. “Sommige mensen hebben het al over bepaalde topcompetities, die mensen hebben duidelijk zelf nooit gevoetbald. Clubs die geïnteresseerd zijn zullen niet gelijk geld neerleggen nadat ze Anel pas één keer hebben bekeken. Ze gaan hem grondig analyseren en stellen dan een plan van aanpak op. Wij krijgen dat plan vervolgens onder ogen en zullen dan een grondige overweging maken.”

De in Zweden opgegroeide mandekker debuteerde in oktober in de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina, in het playoff-duel om het EK tegen Noord-Ierland (4-5 nederlaag na strafschoppen). Drie dagen later, op 11 oktober, zat Ahmedhodzic negentig minuten op de bank in het Nations League-duel met het Nederlands elftal (0-0). Voor de recente ontmoeting met Oranje in Amsterdam (3-1 nederlaag) werd Ahmedhodzic niet geselecteerd. Ahmedhodzic speelde overigens jeugdinterlands voor Zweden en debuteerde in januari van dit jaar in een oefeninterland voor de 'grote' nationale ploeg, maar besloot toch nog te switchen naar Bosnië.