‘Ajax is de grootste club, je weet dat je onder een vergrootglas ligt'

Perr Schuurs is dit seizoen uitgegroeid tot basisspeler bij Ajax. De 21-jarige verdediger was in de eerste seizoenshelft echter ook enkele keren mikpunt van kritiek. Schuurs haalt daarover in gesprek met 1Limburg zijn schouders op en benadrukt dat spelers bij Ajax nu eenmaal ‘onder een vergrootglas’ liggen.

“Ik ben nu basisspeler. Dat was van tevoren mijn doelstelling. Ik ben daar heel blij mee. Ik voel me op mijn plek hier”, geeft Schuurs te kennen. De in 2018 van Fortuna Sittard overgekomen verdediger speelde in de eerste seizoenshelft twintig officiële wedstrijden, bijna evenveel als in zijn eerste twee seizoenen bij Ajax. Sinds het vertrek van Joël Veltman is Schuurs in Amsterdam uitgegroeid tot basisspeler, al klonk er in de eerste seizoenshelft ook de nodige kritiek.

“Ajax is de grootste en de beste club van Nederland, je weet dat je onder een vergrootglas ligt. Het is niet altijd leuk, soms wel en soms niet. Je moet ermee kunnen omgaan. Als je er goed uitkomt, word je alleen maar meer gewaardeerd”, zo reageert de verdediger, die zich in september voor het eerst mocht melden bij Oranje. “Ik voel zeker vertrouwen van de trainer, binnen de club en van mijn teamgenoten. Je leest soms bepaalde dingen, maar dat komt vooral van de media.”

Schuurs heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022, maar werd onlangs in verband gebracht met een overstap naar Liverpool. Overigens werkte hij in 2018 al een stage af bij the Reds, die destijds samen met onder meer PSV, RB Leipzig en Tottenham Hotspur tevergeefs streden om zijn handtekening. “Ik ben niet echt een voorstander van vroeg naar het buitenland gaan. Ik voel me hier op mijn plek dus ik wil hier nog wel een paar seizoenen spelen.”