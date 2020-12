Kylian Mbappé loopt op de zaken vooruit met boodschap op Instagram

Verschillende internationale media maakten donderdag melding van het ontslag van Thomas Tuchel bij Paris Saint-Germain. Ondanks dat les Parisiens het vertrek van de Duitse oefenmeester nog niet officieel wereldkundig hebben gemaakt, neemt Kylian Mbappé via Instagram al afscheid. In zijn Story plaatst de 22-jarige aanvaller aan afscheidsboodschap aan Tuchel.

“Dit is helaas hoe de wetten in de voetbalwereld werken, maar niemand zal je tijd bij de club vergeten”, zo schrijft Mbappé bij een foto van hem en Tuchel. De 39-voudig Frans international arriveerde in 2018 tegelijk met Tuchel bij PSG. Onder zijn bewind was hij goed voor 104 doelpunten en 59 assists in 142 officiële wedstrijden. Mbappé won voorlopig met PSG drie landstitels, tweemaal de Franse beker, twee keer de Coupe de la Ligue en tweemaal de Franse supercup.

“Je hebt prachtige momenten geschreven in de clubgeschiedenis en daarvoor wil ik je bedanken, coach”, zo besluit Mbappé zijn boodschap. Afgelopen zomer bereikten de Parijzenaren voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Champions League, die werd verloren van Bayern München (0-1). PSG doet bovenin mee in de Franse competitie en behaalde als groepswinnaar de volgende ronde van de Champions League. Sportieve prestaties lijken dan ook niet ten grondslag te liggen aan het ontslag van Tuchel. De oorzaak van de breuk tussen PSG en Tuchel is vermoedelijk de moeizame relatie van de Duitser met technisch directeur Leonardo.