‘Twee topclubs uit de Premier League hebben Marten de Roon in het vizier’

Chris Meijer 25 december 2020

Marten de Roon kan op korte termijn terugkeren naar de Premier League, zo weet 90min te melden. Verschillende Engelse clubs, onder wie Manchester City en Tottenham Hotspur, hebben de 29-jarige middenvelder naar verluidt in het vizier. De Roon speelde in het seizoen 2016/17 al eens een jaar in de Premier League, toen hij Atalanta kort verliet voor een dienstverband bij Middlesbrough.

Bij Manchester City is De Roon volgens de berichtgeving van 90min al een tijdje in beeld. The Citizens raakten gecharmeerd van de middenvelder tijdens de Champions League-campagne van Atalanta van afgelopen seizoen, waarin Paris Saint-Germain de weg naar de halve finale versperde. De Roon zou bij Manchester City op termijn de opvolger moeten worden van Ilkay Gundogan, maar de Engelse topclub gaat zich nog niet in januari melden in Bergamo. Indien Manchester City overgaat tot actie, zal dat in de zomer zijn.

Er is echter meer Engelse belangstelling voor De Roon. José Mourinho wil zijn middenveld versterken en sprak zich in 2017 al lovend uit over de Oranje-international. De manager van the Spurs heeft De Roon naar verluidt nog altijd in het vizier. 90min stelt dat De Roon wel oren heeft naar een terugkeer in Engeland, omdat er sprake is van unfinished business na zijn jaar bij Middlesbrough. AC Milan zou eveneens geïnteresseerd zijn, terwijl Mundo Deportivo zijn naam eerder in verband bracht met Barcelona.

Atalanta zou ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet onwelwillend staan tegenover het vertrek van De Roon, mits het gewenste bedrag op tafel komt. De vijftienvoudig Oranje-international speelt sinds 2017 weer voor Atalanta, nadat hij de Italiaanse club een jaar eerder had verlaten voor een uitstapje bij Middlesbrough. De door Sparta Rotterdam opgeleide middenvelder speelde sinds zijn komst in 2015 vanaf sc Heerenveen 182 wedstrijden voor Atalanta, waaronder twaalf duels in de Champions League.