Domagoj Vida scoort opnieuw en leidt Besiktas naar top vier

Dominic Mostert 24 december 2020

Besiktas heeft donderdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen Ankaragücü. De ploeg van trainer Sergen Yalçin won dankzij een doelpunt van Domagoj Vida met 0-1 bij de nummer twintig van de Süper Lig. Dankzij de overwinning neemt Besiktas de vierde plaats in beslag, met twee punten achterstand en een wedstrijd tegoed ten opzichte van koploper Alanyaspor.

Om in het spoor van Alanyaspor, Galatasaray en Fenerbahçe te blijven, had Besiktas eigenlijk een overwinning nodig op laagvlieger Ankaragücü. De opponent uit Ankara bezette voorafgaand aan het treffen de gedeelde laatste plaats in de Süper Lig, met negen punten uit de eerste twaalf wedstrijden. Besiktas had in de eerste helft met afstand het meeste balbezit (72 procent), maar had moeite om dit overwicht om te zetten in goede mogelijkheden.

Ankaragücü liet zich in de eerste helft vaker zien voor het doel van Besiktas. Toch wisten de Zwarte Adelaars voor rust al te scoren. Cyle Larin kopte raak op aangeven van Bernard Mensah, maar maakte in het luchtduel een overtreding op Stelios Kitsiou en dat deed scheidsrechter Halis Ozkahya besluiten om de treffer te annuleren. Zodoende stond er na 45 minuten spelen nog een doelpuntloze stand op het scorebord in het Eryaman Stadion.

In de tweede helft slaagde Besiktas er toch in om het overwicht te vertalen naar een voorsprong. Na een indraaiende vrije trap van Rachid Ghezzal vanaf de rechterflank kwam keeper Ersin Destanoglu weifelend zijn doel uit en zette Vida met succes zijn hoofd tegen de bal. Vida was zondag met een fraaie hakbal al trefzeker in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Büyüksehir Belediye Erzurumspor en bezorgde zijn ploeg ditmaal een plek in de top vier.