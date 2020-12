Eintracht Frankfurt maakt vertrek van Bas Dost wereldkundig

Bas Dost gaat Eintracht Frankfurt in januari verlaten voor Club Brugge, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. De Belgische topclub maakt op zijn beurt melding van een principeakkoord met die Adler over de komst van Dost. Indien de medische keuring geen problemen oplevert, zal de 31-jarige spits zijn handtekening zetten onder een contract voor anderhalf jaar bij de Belgische topclub..

“Met Dost haalt Club een centrumspits die garant staat voor doelpunten”, laat Club Brugge op zijn officiële website weten. Dost wordt bij de Belgische topclub ploeggenoot van Ruud Vormer en Noa Lang. Club Brugge is na de winterstop nog actief in de Europa League, waar in de zestiende finale een ontmoeting met Dynamo Kiev wacht. De regerend kampioen van België gaat in de Jupiler Pro League momenteel aan de leiding, met een voorsprong van twee punten op het Racing Genk van trainer John van den Brom.

Dost heeft bij Eintracht Frankfurt nog een contract tot medio 2022 en was in de eerste seizoenshelft nog geregeld basisspeler. Totaal kwam de spits tot dertien optredens, waarvan tien als basisspeler en waarin hij goed was voor vijf doelpunten en drie assists. “De coronapandemie heeft voor economische uitdagingen gezorgd. Club Brugge bleef terugkomen voor Bas en deed ons een lucratief aanbod. In deze tijd moeten we economisch verstandige beslissingen nemen, in het voordeel van Eintracht Frankfurt. Dit was bovendien de wens van de speler, dus we wensen Bas het beste in België”, laat Fredi Bobic, sportief directeur van Eintracht Frankfurt, weten op de website van de Duitse club.

Er komt voor Dost een einde aan een dienstverband van anderhalf jaar bij Eintracht Frankfurt, voor wie hij in 43 officiële wedstrijden goed was voor 15 doelpunten en 5 assists. De Duitse club telde in de zomer van 2019 zeven miljoen euro neer om Dost los te weken bij Sporting Portugal. Het is niet duidelijk hoeveel de Duitse club gaat overhouden aan de overstap van de achttienvoudig Oranje-international naar Club Brugge. Voor Dost is Club Brugge de zevende club in zijn loopbaan, nadat hij via FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal bij Eintracht Frankfurt terechtkwam. Afgelopen zomer ketste een overgang van Dost naar Club Brugge nog af, maar maakt hij dus alsnog de gang naar België.