Het interview dat Thomas Tuchel zijn baan bij Paris Saint-Germain kostte

Thomas Tuchel is volgens verschillende internationale media per direct op straat gezet als trainer van Paris Saint-Germain, ondanks dat les Parisiens woensdagavond de laatste wedstrijd van 2020 met 4-0 wonnen van Stasbourg. Er wordt gesuggereerd dat zijn congé te maken heeft met een interview met Sport1, dat dinsdagavond uitgezonden werd. Daarin zegt Tuchel dat hij te weinig waardering voelt voor het feit dat PSG vorig seizoen de Champions League-finale wist te bereiken.

“We waren één wedstrijd verwijderd van het winnen van de Champions League. Maar we hebben daar voor mijn gevoel nooit de credits voor gekregen. Dat maakt je soms een beetje teleurgesteld en boos. Je hebt het gevoel dat een landstitel niet zo wordt gewaardeerd als bij Bayern München, bijvoorbeeld. Ik denk dat het bij een club met zulke enorme verwachtingen hoort”, gaf Tuchel in het bewuste interview te kennen. PSG verloor afgelopen seizoen de Champions League-finale van Bayern München: 0-1. Er werd hem tevens gevraagd naar het managen van een kleedkamer met de nodige wereldsterren.

“De ene keer is dat gemakkelijk, de andere keer biedt het uitdagingen”, antwoordde Tuchel.

“Vooral omdat er soms meer krachten meespelen dan alleen alles rond het team. Het is moeilijk om spelers gelukkig te houden, maar dat is belangrijk. Dan kun je dingen eisen van spelers. Mensen zeggen altijd dat we winnen, omdat we de beschikking hebben over Ángel Di María, Kylian Mbappé of Neymar. Maar die mensen waarderen daarmee niet de discipline en intensiteit die met ons spel gepaard gaat.”

Tuchel was sinds 2018 in dienst bij PSG en er werd in het verleden al vaker gespeculeerd over zijn vertrek. “Je kan je uiteindelijk niet bezighouden met wat anderen denken. Je moet in jezelf geloven en jezelf niet afhankelijk maken van andermans goedkeuring. Er is geen plaats voor zelfmedelijden”, sprak Tuchel daarover. “Ik houd gewoon van voetbal. Bij een club als PSG, draait het niet alleen om voetbal. Op sommige dagen is er enorm veel te doen over een wissel. Ik wil puur trainer zijn. Dat kan overal, zelfs ergens waar je maar een half veld hebt en de wedstrijden moet terugkijken op een DVD. Maar wanneer je de Champions League-hymne hoort of bepaalde acties op de training zit, raak je geïnspireerd. Daarom zijn grote clubs zo aantrekkelijk voor een trainer.”