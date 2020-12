Érick Gutiérrez verrast door Schmidt: ‘Dat was ik niet gewend van een trainer’

Erick Gutiérrez hoopt na lang blessureleed begin volgend jaar weer van waarde te kunnen zijn voor PSV. De middenvelder liet zich begin september opereren aan zijn enkel en kwam daardoor nog niet in actie dit seizoen. Op de officiële website van PSV spreekt de 25-jarige Mexicaan zijn hoop uit om in januari zijn eerste minuten van het seizoen te maken.

Het huwelijk tussen Gutiérrez en PSV is, mede door aanhoudend blessureleed, nog geen hele gelukkige gebleken. Ook dit seizoen kon trainer Roger Schmidt nog geen beroep doen op de Mexicaans international. “Ik had al twee seizoenen last van de blessure en op een gegeven moment ging het echt niet meer qua pijn. Daarom heb ik er toen bewust voor gekozen me te laten opereren”, blikt Gutiérrez terug op het moment dat hij onder het mes ging. “Het was een moeilijke tijd, waarin ik veel steun heb gehad aan mijn familie. Ik voel me gelukkig wel een stuk beter na de ingreep en hoop begin januari weer helemaal terug te zijn.”

Gutiérrez traint inmiddels weer mee met de groep en lijkt op tijd hersteld voor de belangrijke maand januari, waarin PSV het opneemt tegen Ajax, AZ en Feyenoord. “Er zijn zoveel wedstrijden gespeeld in korte tijd. Het was een vermoeiende periode voor het team, maar het belangrijkste is dat we veel wedstrijden hebben gewonnen.” De van Pachuca overgekomen Gutiérrez zal bij PSV de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder andere sterkhouder Ibrahim Sangaré. Geen gemakkelijke opgave. “Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een belangrijke bijdrage aan dit seizoen kan leveren.”

De eerste jaren bij PSV zijn voor Gutiérrez niet verlopen zoals hij vermoedelijk voor ogen had. In zijn eerste seizoen in Eindhoven kwam de middenvelder tot 22 optredens, waarvan 8 keer als basisspeler. Hij werd bij PSV herenigd met zijn vriend Hirving Lozano, met wie hij langere tijd samenspeelde, maar kreeg van Mark van Bommel lang niet altijd het vertrouwen. Ook interim-trainer Ernest Faber zag het niet in hem zitten. Tijdens zijn revalidatie kon Gutiérrez veelvuldig rekenen op steun van Schmidt, die oprecht geïnteresseerd was in zijn geblesseerde pupil. “Ik heb veel met hem gesproken, ook toen ik geblesseerd was. Ik was er niet aan gewend dat een trainer veel met een geblesseerde speler praat. Ik weet wat ik moet doen om in de basis te komen”, besluit Gutiérrez.