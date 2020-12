Feyenoord heeft kerstcadeau voor tweetal: ‘Hun plafond is nog niet bereikt’

Chris Meijer 24 december 2020

Thijs Jansen en Tein Troost hebben hun contract bij Feyenoord verlengd. De Rotterdammers maken via de officiële kanalen bekend dat beide doelmannen van de Onder-21 hun handtekening hebben gezet onder een nieuwe, tot medio 2021 lopende verbintenis. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, laat op de officiële website van de club weten dat Jansen en Troost zich in de eerste seizoenshelft nadrukkelijk hebben gemanifesteerd.

“Ze hebben allebei veelvuldig mee kunnen trainen bij het eerste elftal en op die manier kunnen snuffelen aan het echte werk”, zo geeft Arnesen te kennen. “Sterker nog: ze hebben bij Feyenoord 1 nadrukkelijk laten zien dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. Twee jongens tjokvol keepersinstinct. Dat gaan we de komende jaren nog verder bij ze ontwikkelen, want hun plafond is nog niet bereikt.”

“Dit maakt me heel blij en heel trots. Ik mocht op een gegeven moment meetrainen bij het eerste en ben er vanaf dat moment eigenlijk bijgebleven. De andere keepers helpen me met van alles. Ik merk dat ik daar echt beter van word”, reageert Jansen op zijn contractverlenging. Feyenoord haalde de negentienjarige doelman in 2014 weg bij FC Lisse. Jansen zat door de afwezigheid van Justin Bijlow dit seizoen al enkele keren op de reservebank bij de hoofdmacht van Feyenoord en maakte op 9 oktober in het oefenduel met KRC Genk zijn officieuze debuut.

Troost werd door Feyenoord in 2018 weggehaald bij NAC Breda en maakte in september in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge zijn officieuze debuut. De achttienjarige doelman annex jeugdinternational is blij met het vertrouwen vanuit Feyenoord. “Dat is voor mij heel belangrijk. Ik voel me hier lekker, krijg echt de kans om me verder te ontwikkelen. Het meetrainen bij het eerste zie ik als een beloning. Uiteindelijk moet ik ervoor zorgen dat ik daar blijf.”