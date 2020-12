De ‘geile’ Eredivisie-sensatie die een contract afdwong met videobeelden

Het is niet veel clubs in de staart van de Eredivisie gegeven om een spits met Champions League-ervaring te halen, maar VVV-Venlo flikte het afgelopen zomer met de de komst van Georgios Giakoumakis. De Limburgers zagen afgelopen zomer enkel wat videobeelden van een spits wiens carrière al jarenlang in verval was, maar durfden toch de gok te wagen voor 200.000 euro. Met dat bescheiden bedrag heeft technisch directeur Stan Valckx een man in huis gehaald die volledig is opgebloeid in de Eredivisie, de club in de eerste seizoenshelft eigenhandig boven de degradatiestreep heeft gehouden en naast potentieel topscorer ook is uitgegroeid tot Grieks international.

Door Mart Oude-Nijeweeme

Met bijzondere interesse voor zijn oud-clubs volgt Cyriel Dessers nog bijna wekelijks de Eredivisie. De spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Heracles Almelo naar het Racing Genk van John van den Brom, schoot Heracles afgelopen seizoen eigenhandig naar de middenmoot van de Eredivisie en deelde in het afgebroken seizoen samen met Steven Berghuis de topscorerstitel met vijftien treffers. De Belg met Nigeriaanse roots ziet gelijkenissen met Giakoumakis. “Ik heb Giakoumakis zien spelen tegen Heracles en FC Utrecht en vind hem vrij compleet. Hij is sterk aan de bal, gaat vaak diep, komt vaak in de zestien en scoort op alle manieren. Dat is mooi om te zien”, vertelt de Nigeriaans international in gesprek met Voetbalzone.

Dessers zag hoe de Griekse aanvalsleider aan het begin van het seizoen tegen Utrecht droog bleef staan, terwijl hij een week eerder in zijn debuutwedstrijd tegen FC Emmen alle headlines van de kranten haalde met een puntgave hattrick. “Wij zijn allebei geen wereldspitsen, maar we kunnen alles wel een beetje. Ik herken dat complete in mijzelf. Ik heb ook niet iets specifieks waarmee ik boven anderen uitstijg, maar scoor op alles wel redelijk goed.” Volgens Dessers brengt de rol van een spits bij een relatief kleine club voor- en nadelen met zich mee. “Aan de ene kant kun je iets vrijer spelen. Anderzijds wordt er veel naar je gekeken, omdat jij voornamelijk voor de doelpunten moet zorgen. Bij een club als Ajax spelen veel meer jongens die een goal kunnen maken.”

Giakoumakis was met 10 goals en 1 assist rechtsteeks betrokken bij 55% van alle Venlose treffers (20).

De droomstart van Giakoumakis leidde bij Justin Hoogma tot verbijstering. De verdediger van Utrecht wist wat hem in de tweede speelronde te doen stond tegen de Griek die VVV een week eerder voor het eerst in de geschiedenis van de club de koppositie had bezorgd in de Eredivisie. “Het zijn niet de spelers waar je aan het begin van een seizoen rekening mee houdt”, vertelt Hoogma. “De wedstrijd tegen VVV was onze eerste van het seizoen. Ik had beelden opgevraagd bij onze videoanalist, omdat hij de week ervoor drie keer scoorde tegen Emmen. Daar zaten ook beelden uit de voorbereiding bij en daarin viel op dat hij enorm veel en fel aan het afjagen was. Hij maakte op die manier ook een aantal overtredingen op mij.”

Het waren juist die beelden die VVV over de streep trokken om de 26-jarige Griek naar Venlo te halen. Zonder de spits in levende lijve aan het werk te hebben gezien, besloot VVV Giakoumakis afgelopen zomer aan te trekken. Een slordige twee ton werd overgeschreven naar de bankrekening van AEK Athene, waar hij niet opviel, maar toch de interesse van VVV wist te wekken. Het bleek een gouden greep. Inmiddels bivakkeert Jako, zoals zijn spitsentrainer Frank Demouge hem liefkozend noemt, tussen de grote namen in de Eredivisie.

“Door het coronavirus konden we live geen wedstrijden van hem bekijken”, aldus Demouge. “We hebben daarom veel video’s bekeken. Natuurlijk is dat een risico. Zijn statistieken waren destijds niet goed als nu en daarom moet je altijd maar afwachten hoe dat uitpakt. Je gaat je afvragen wat je kan verwachten van zo iemand, maar het was de spits waar we op dat moment naar op zoek waren.” Demouge benadrukt dat VVV op zoek was naar een aanvalsleider die bereid is om vuile meters te maken en ook verdedigend zijn mannetje staat. “Daarnaast is hij heel sterk en geil om een doelpunt te maken. Hij is altijd in de zestien, altijd gretig om te scoren.”

Een spits met Champions League-ervaring binnenhalen, dat is zoals gezegd maar weinig clubs in de onderste regionen van de Eredivisie gegeven. VVV volgde daarmee het voorbeeld van ADO Den Haag en NEC Nijmegen, die zich in 2014 en 2017 versterkten met respectievelijk Thomas Kristensen en Steeven Langil. Wat Giakoumakis met name aansprak in het verhaal van VVV, was de persoonlijke begeleiding. “Jako was het niet gewend om veel af te werken tijdens trainingen, maar hij vindt het heel fijn zoals we het nu doen. Toen hij bij VVV kwam was hij wat wild en druistig. Naarmate het seizoen vordert en hij meer scoort leert hij ook rustiger te zijn en groeit het vertrouwen. Dat is belangrijk voor een spits.” Demouge haalt de treffer tegen PEC Zwolle aan, waarin de spits zich ontdeed van Thomas Lam en met een schitterende lob doelman Michael Zetterer verschalkte. “Dat zijn goals, die maak je alleen als je vertrouwen hebt. Als je niet scoort, doe je dat niet.” Het doelpunt leidde ook bij Hans Kraay junior tot verbazing. “Die goal is een beetje Bergkampiaans. Je kan je toch niet voorstellen dat zo'n jongen bij heel veel clubs het niet heeft laten zien”, aldus de analist onlangs in Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports.

Toch is de Eredivisie in het verleden al vaker een fijn podium gebleken voor spelers die elders in het slop raakten. Neem Yannis Anastasiou, landgenoot en eveneens spits van beroep. Net als Giakoumakis droeg ook Anastasiou in het verleden het shirt van OFI Kreta en waar de spits van VVV opbloeide in Venlo, voelde Anastasiou zich een eindje zuidelijker als herboren bij Roda JC Kerkrade, waar hij in zijn eerste seizoen het label ‘Meest waardevolle speler in de Eredivisie' kreeg opgeplakt vanwege zijn negentien doelpunten en dertien assists. “Je ziet heel veel spelers opbloeien in de Eredivisie”, merkt Demouge op. “Soms is het heel lekker als het iets rustiger is. Bij een grotere club wordt er meer van je verwacht en lang niet iedereen kan met die druk omgaan. Tot nu toe gaat het met Jako heel goed, maar hij moet er wel voor waken dat hij niet te veel druk gaat voelen.”

Demouge doelt op de media-aandacht die het succes van de 26-jarige doelpuntenmaker met zich meebrengt. Cameraploegen rijden af en aan naar stadion De Koel en het ene interview is nog niet achter de rug, of het volgende verzoek komt alweer binnen. Zijn scoringsdrang en debuut voor de Griekse nationale ploeg liggen daaraan ten grondslag. “Het zou heel opmerkelijk zijn als een speler van VVV topscorer van de Eredivisie zou worden”, loopt Demouge alvast op de zaken vooruit, in de wetenschap dat Giakoumakis het doelin de laatste drie wedstrijden voor de winterstop niet wist te vinden. “Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij bij VVV minder kansen krijgt dan bij een aanvallend ingestelde ploeg als Ajax of PSV. Er zijn veel factoren die meespelen om uiteindelijk topscorer van de Eredivisie te kunnen worden.”

Giakoumakis wist de afgelopen drie duels niet te scoren, dus moet hij na de winterstop aan de bak om de eerste plaats op de topscorerslijst terug te veroveren op FC Twente-spits Danilo, die met 11 treffers één doelpunt voorsprong heeft.

De laatste Griek die dat voor elkaar kreeg was Nikos Machlas, die in het seizoen 1997/98 als spits van Vitesse 34 keer het net vond. Het was tot dusver tevens de enige keer dat een spits uit het zonnige oord zich naar de topscorerstitel in de Eredivisie schoot. Machlas produceerde rond de eeuwwisseling bij Vitesse en Ajax 98 doelpunten en is daarmee de meest productieve Griek aller tijden op de Nederlandse velden. Mocht Giakoumakis die prestatie willen evenaren, dan zal hij snel zijn vorm uit het begin van het seizoen moeten weten te herpakken. “Serieus, van mij mag hij mijn record breken. Dat is goed voor de status van het Griekse voetbal. En hij is een leuke gast, ik gun hem alles”, zei Machlas daar onlangs over tegen Voetbal International. De vergelijking tussen Machlas en Giakoumakis is snel gemaakt. Beide heren werden geboren in Heraklion, de hoofdstad van het Griekse eiland Kreta, droegen vervolgens het shirt van OFI Kreta en wisten in Nederland de schijnwerpers op zich te richten.

Die aanloop verliep voor Giakoumakis echter allesbehalve vlekkeloos. Toen Giakoumakis in het seizoen 2016/17 voor het eerst in zijn carrière de dubbele cijfers haalde als spits van Platanias en zich met elf doelpunten kroonde tot meest scorende spits van de Griekse Super League, leek de wereld aan zijn voeten te liggen. Er volgde gelijk belangstelling vanuit Athene. AEK had interesse. Giakoumakis besloot zijn geboorte-eiland Kreta te verlaten om vierhonderd kilometer zuidelijker een lucratief contract te tekenen bij de tienvoudig Champions League-deelnemer. De jeugdinternational veroverde al snel de harten van de AEK-fans door tijdens zijn debuutwedstrijd tegen kampioen Olympiakos de winnende te maken. Een halfjaar later dook hij voor het eerst op in Nederland, waar hij het met AEK in de groepsfase van de Champions League opnam tegen Ajax. Giakoumakis speelde zowel in de heen- als de terugwedstrijd, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers over twee duels veel te sterk waren (3-0 en 0-2).

Het scoren verging Giakoumakis al snel en toen de spits bij AEK meer minuten doormaakte op de reservebank dan binnen de lijnen, besloot hij een andere weg te bewandelen. Een weg die hem via een aantal obstakels tot Grieks international bracht en na een half jaar bij VVV al heeft geleid tot een mogelijke vervolgstap. “Ik zou hem aanraden om nog drie jaar bij VVV te blijven”, lacht Demouge. “Hij zou bijvoorbeeld in Nederland ook een stap naar de subtop kunnen maken.” Die suggestie klinkt Hoogma als muziek in de oren “Ja, waarom niet?”, vraagt de verdediger zich af op de vraag of Giakoumakis bij Utrecht zou passen. Vooralsnog lijken ze in Venlo niet van plan om hun ruwe diamant al zo snel van de hand te doen. Bij VVV richten ze zich op rechtstreekse handhaving en daarbij is de hulp van een makkelijk scorende spits zeer gewenst. “Ons belang is vooral om in de Eredivisie te blijven”, zei Valckx tegen L1. “We vinden normaal gesproken niet zo'n goede vervanger in de winterperiode. We blijven liever in de Eredivisie, om hem dan in de zomer te verkopen.”