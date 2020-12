Clubs in België moeten vrezen voor ‘knuffelboete’ van maximaal 10.000 euro

Spelers die in de Belgische Jupiler Pro League te innig juichen na een doelpunt, lopen het risico om hier voortaan voor bestraft te worden in de vorm van een geldboete. De Raad van Bestuur van de Belgische hoogste voetbalklasse heeft besloten dat er een boete van maximaal 10.000 euro komt wanneer spelers de coronaregels niet naleven.

In België wordt al langer gediscussieerd over situaties die zich voordoen tijdens wedstrijden en niet bevorderlijk zijn voor het naleven van de coronaregels. Premier Alexander De Croo gaf aan dat knuffelende voetballers een slecht voorbeeld vormen voor de kijkers thuis. Het idee werd geopperd om dit tegen te gaan aan de hand van gele kaarten, maar daar wordt nu vanaf gezien. Een flinke geldboete moet ervoor zorgen dat, ook bij het vieren van een doelpunt, voldoende afstand wordt gehouden. De situaties worden beoordeeld door een zogeheten Match Delegate, een extra official.

De boetes die worden geïnd gaan rechtstreeks naar Tele-Onthaal, een organisatie die zich met een luisterend oor inzet voor iedereen die daar in moeilijke tijden behoefte aan heeft. “Op basis van het verslag van de Match Delegate en bijkomende beelden zullen aan clubs bij wie de inbreuken vastgesteld worden een vergoeding van maximum €10.000 (1A) en €5.000 (1B) opgelegd worden”, laat de Pro League weten. “Spelers en stafleden die inbreuken begaan zullen bovendien zelf een bijkomende boete van €750 krijgen.”