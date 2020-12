AD: Feyenoord moet vrezen voor belangstelling vanuit Serie A

Jordy Wehrmann is op de radar verschenen bij Hellas Verona, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De 21-jarige middenvelder is bij Feyenoord momenteel in het bezit van een aflopend contract, al hebben de Rotterdammers volgens de gegevens van Transfermarkt een optie om deze verbintenis met een jaar te verlengen. Wehrmann krijgt dit seizoen voor het eerst speelminuten in de hoofdmacht van Feyenoord.

Volgens het Algemeen Dagblad is Tony D’Amico geïnteresseerd in Wehrmann. D’Amico is technisch directeur van Verona en haalde eerder ook Sofyan Amrabat naar Italië. De 24-jarige middenvelder, die in het seizoen 2017/18 voor Feyenoord speelde, maakte in 2019 de overstap van Club Brugge naar Verona. Na een halfjaar lichtte de Italiaanse club de optie tot koop in de huurovereenkomst, waarna Amrabat afgelopen zomer voor een fors bedrag de overstap naar Fiorentina maakte.

D’Amico zou nu dus een vergelijkbaar perspectief voor Wehrmann voorzien bij de huidige nummer negen van de Serie A. De middenvelder werd opgeleid door Feyenoord en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht, waar hij tot 24 optredens kwam. Trainer Dick Advocaat haalde hem begin oktober, mede door personele problemen, bij de selectie van Feyenoord en gebruikte hem tot dusver zes keer, waarvan één keer als basisspeler. De naam van Wehrmann werd eerder in Italië al in verband gebracht met AS Roma.