‘Manchester United verrast met contractverlenging ondanks nul speelminuten’

Jeroen van Poppel 24 december 2020

Manchester United gaat de eenzijdige optie in het contract van Jesse Lingard lichten, zo meldt de Daily Mail. De Engelse grootmacht wil voorkomen dat de 28-jarige middenvelder transfervrij vertrekt en verlengt zijn verbintenis daarom met een extra seizoen. Dat neemt niet weg dat Lingard al in januari mag vertrekken bij de club.

Lingard is onder manager Ole Gunnar Solskjaer op een dood spoor beland bij Manchester United. De Engelse middenvelder speelde dit seizoen nog geen minuut in de competitie of Champions League; alleen in de minder belangrijk geachte EFL Cup mocht Lingard twee keer opdraven. De aanvallend ingestelde middenvelder staat desalniettemin in de belangstelling van enkele clubs uit de Premier League en daarom wil Manchester United een transfervrij vertrek blokkeren.

In 2017 zette Lingard zijn handtekening onder een vierjarig contract, waarmee hij komende zomer zou zonder transfersom zou kunnen vertrekken. Lingard zou vanaf 1 januari mogen spreken met geïnteresseerde partijen, maar United gaat daar dus een stokje voor steken door de optie voor een extra contractjaar te lichten. Lingard speelde vanaf 2012 209 officiële wedstrijden voor United, hij maakte daarin 33 goals en gaf 20 assists.

Lingard is dus verzekerd van belangstelling vanuit de Engelse competitie. De 24-voudig international is mede vanwege zijn homegrown-status een interessante speler voor clubs uit de Premier League. Clubs moeten over een aantal homegrown spelers beschikken, want er mogen slechts zeventien spelers geregistreerd worden die van buitenaf komen. Lingard werd de voorbije tijd ook gelinkt aan FC Porto.