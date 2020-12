Ontslag van Thomas Tuchel komt Paris Saint-Germain duur te staan

Thomas Tuchel kan van Paris Saint-Germain een flink geldbedrag aan vergoedingen tegemoet zien nu de club heeft besloten om niet met hem verder te gaan. Volgens Le Parisien gaat het om een bedrag van in totaal zeven miljoen euro, verdeeld over de hele technische staf. Tuchel had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar werd donderdagochtend op straat gezet door de regerend landskampioen. Dat is overigens nog altijd onbevestigd door de Franse grootmacht zelf.

Het is niet voor het eerst dat PSG diep in de buidel moet tasten voor het afkopen van een contract. In 2016 kostte het ontslag van toenmalig trainer Laurent Blanc de club 22 (!) miljoen euro. De vergoeding die Tuchel tegemoet kan zien komt voor PSG bovenop het toch al financieel slechte jaar. De huidige nummer drie van de Ligue 1 leed door de coronapandemie al een verlies van 115 miljoen euro. Naast het vertrek van Tuchel wordt ook verwacht dat assistenten Zsolt Löw, Arno Michels en fysiektrainer Rainer Schrey Parijs gaan verlaten.

De oorzaak van de breuk tussen de trainer en PSG wordt gezocht in de moeizame relatie die Tuchel had met technisch directeur Leonardo. Tuchel eiste in oktober via de media nieuwe spelers. "Als er verder niets meer gebeurt, kunnen we niet dezelfde resultaten vragen", aldus de oefenmeester, die daarmee kwaad bloed zette bij Leonardo. "Ik begreep zijn uitspraken niet en ik vond ze ook niet leuk. Dat geldt ook de club. Als iemand niet blij is, dan moeten we erover praten. Dan is er geen probleem. Maar als hij besluit te blijven, dan moet hij wel de keuzes van het management respecteren."

Wie verder overblijft van de huidige technische staf hangt af van de nieuwe hoofdtrainer. Volgens diverse internationale media neemt Mauricio Pochettino het roer over. De verwachting is dat binnen 24 uur een akkoord wordt bereikt tussen beide partijen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is ook voormalig PSG-middenvelder Thiago Motta, die eind december 2019 werd ontslagen als trainer van Genoa, in beeld geweest als opvolger van Tuchel.