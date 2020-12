Arjen Robben enthousiast: ‘Ik denk dat er heel veel potentie in hem zit’

Het was een bewogen jaar voor Arjen Robben. De aanvaller verraste afgelopen zomer met een terugkeer bij FC Groningen, maar kwam door aanhoudend blessureleed nog niet vaak in actie voor de ploeg van trainer Danny Buijs. Zijn balans staat op 44 speelminuten, verdeeld over 2 wedstrijden. Robben werkt voorlopig aan zijn herstel en heeft zijn ambities voor de rest van het seizoen bijgesteld. Hij heeft de wens om nog terug te keren op het veld, maar kan niet garanderen dat het lukt.

De routinier mikt op een positieve doorstart na de winterstop, waarbij hij zijn ploeg bij de hand hoopt te nemen na een valse start sinds zijn terugkeer bij Groningen. “Als ik zie waar we staan, kan ik daarvan genieten. Ik vind het mooi om de ontwikkeling te zien die het team heeft doorgemaakt”, vertelt Robben in gesprek met RTV Noord. “De organisatie staat heel goed, met name verdedigend. Aanvallend kan en moet het beter. Je merkt hoe de jongens ermee bezig zijn. Iedereen is kritisch naar zichzelf en wil echt beter worden.”

De ex-speler van onder meer Real Madrid, Bayern München en Chelsea wil graag, maar weet ook dat voorzichtigheid geboden is gezien zijn leeftijd. Robben viert in januari zijn 37ste verjaardag. “Het kan zo zijn dat ik over zes weken toch een andere conclusie moet trekken. Dat ik moet zeggen: het is over en uit. Maar ik heb de hoop dat het alsnog lukt”, aldus de voormalig Oranje-international. “Ik hoef hier niet meer de sterren van de hemel te spelen, maar wil gewoon spelen. Op het veld staan en iets teruggeven aan al die mensen. Als ik op de club kom en ik zie daar 1500 shirts met m’n naam klaarliggen, dan denk ik dat ik door moet.”

Robben moest toezien hoe Groningen woensdagavond met 0-1 onderuit ging tegen Heracles Almelo. Voor de club kwam daarmee een einde aan een reeks van vier overwinningen op rij in de Eredivisie. Ondanks de mindere week, waarin de ploeg van Buijs ook tegen uitschakeling in de TOTO KNVB Beker aanliep tegen FC Emmen (2-1), ziet Robben voldoende potentie. Hij wijst bijvoorbeeld naar Tomás Suslov, de achttienjarige aanvallende middenvelder die dit seizoen acht keer mocht invallen en eenmaal in de basis stond. “Ik denk dat er heel veel potentie in hem zit, maar er zijn ook dingen waar hij aan moet werken. De manier waarop hij dingen beleeft bijvoorbeeld. Daar valt winst te behalen.”