Danny Rose om vier uur 's nachts door Britse politie gearresteerd

Danny Rose is in de nacht van woensdag op donderdag gearresteerd door de Britse politie. De verdediger van Tottenham Hotspur reed rond 04.00 uur ’s nachts van Londen naar Northampton, toen hij zijn bolide in de middenberm van de snelweg parkeerde. De schade aan de auto van Rose is aanzienlijk, maar de Engels international is zelf ongedeerd gebleven.

Rose rijdt vaker over de snelweg M1 van Londen naar het honderd kilometer noordelijker gelegen Northampton, wanneer hij in Doncaster op bezoek gaat bij zijn familie. Rose werd na de crash door de Britse politie in hechtenis gesteld op een politiebureau in de buurt vanwege gevaarlijk rijgedrag. “We kunnen bevestigen dat een dertigjarige man werd gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijgedrag op de A45 in Northampton kort na 04.00 uur vandaag”, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover The Sun.

Een bron meldt tegenover de Engelse tabloidkrant dat Rose van geluk mocht spreken dat hij zijn auto levend verliet. "De auto was zwaar beschadigd en had nog maar drie wielen. Hij had geluk dat hij er levend uit kwam. Hij was ademloos, maar legde een positieve alcoholtest af. Hij is gearresteerd voor gevaarlijk rijgedrag." Rose is inmiddels weer op vrije voeten. Vorige week kwam collega-international Jack Grealish ook in het nieuws vanwege roekeloos rijgedrag. De middenvelder van Aston Villa veroorzaakte meerdere botsingen en werd veroordeeld tot negen maanden rijontzegging en een boete van ruim tachtigduizend euro.

Rose is sinds de komst van José Mourinho bij Tottenham op een zijspoor beland en speelt dit seizoen zijn wedstrijden in het beloftenelftal. In de Amazon-documentaire All or Nothing werden vorig jaar beelden getoond van een flinke aanvaring tussen de verdediger en zijn manager. Rose hekelde het gebrek aan speeltijd, waarna hij niet veel later voor een halfjaar werd verhuurd aan Newcastle United. Rose kwam tot dusver 29 keer uit voor de Engelse nationale ploeg.