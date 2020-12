‘PSG schakelt razendsnel en heeft opvolger voor Tuchel al binnen’

Jeroen van Poppel 24 december 2020 • Laatste update: 11:59

Mauricio Pochettino wordt de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain, zo verzekeren diverse internationale media, waaronder het Franse RMC Sport. De Argentijnse oefenmeester, die een verleden heeft als voetballer bij de Franse grootmacht, wordt volgens het Franse sportmedium de opvolger van Thomas Tuchel. Laatstgenoemde werd donderdag ontslagen.

Ook Thiago Motta en Massimiliano Allegri worden genoemd als opvolger van Tuchel, maar die zijn volgens RMC Sport niet benaderd door Paris Saint-Germain. Pochettino werkte vanaf 2014 vijf jaar als manager van Tottenham Hotspur. Met de Londenaren bereikte hij in 2019 na de miraculeuze uitschakeling van Ajax de finale van de Champions League, die verloren werd van Liverpool. In het najaar ging het snel bergafwaarts met de prestaties van Tottenham en Pochettino moest in november vorig jaar het veld ruimen. Sindsdien is hij clubloos.

Pochettino werd door PSG een paar weken geleden al benaderd, omdat het al langere tijd niet boterde tussen trainer Tuchel en technisch directeur Leonardo. Ook Allegri werd door PSG beschouwd als interessante kandidaat, maar Pochettino kreeg de voorkeur. De Argentijn is geliefd bij de clubleiding vanwege zijn aanvallende speelstijl en heeft bovendien laten zien dat hij ook succesvol in het buitenland kan werken. Allegri was alleen actief in zijn eigen land Italië.

Op dit moment werken Pochettino en Paris Saint-Germain de laatste contractdetails uit, zo voegt transfermarktexpert Fabrizio Romano toe. De verwachting is dat binnen 24 uur een akkoord wordt bereikt. Volgens de journalist is ook voormalig PSG-middenvelder Thiago Motta, die eind december 2019 werd ontslagen als trainer van Genoa, in beeld geweest als opvolger van Tuchel.