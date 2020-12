Paris Saint-Germain zet Thomas Tuchel op straat

Jeroen van Poppel 24 december 2020 • Laatste update: 11:37

Thomas Tuchel is ontslagen als trainer van Paris Saint-Germain, zo bevestigen diverse internationale media. De Duitse oefenmeester moet na weken van speculaties vertrekken bij de Franse grootmacht. De laatste wedstrijd onder leiding van Tuchel werd door PSG woensdagavond met 4-0 gewonnen van Strasbourg. Tuchel was sinds medio 2018 in dienst van de club.

In zijn eerste twee seizoenen pakte Tuchel twee landstitels met Paris Saint-Germain. Afgelopen zomer bereikte de Parijzenaren voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Champions League, die werd verloren van Bayern München (0-1). PSG doet bovenin mee in de Franse competitie en behaalde als groepswinnaar de volgende ronde van de Champions League. Sportieve prestaties lijken dan ook niet ten grondslag te liggen aan het ontslag van Tuchel.

De oorzaak van de breuk tussen PSG en Tuchel is vermoedelijk de moeizame relatie van de Duitser met technisch directeur Leonardo. Tuchel eiste in oktober via de media nieuwe spelers. "Als er verder niets meer gebeurt, kunnen we niet dezelfde resultaten vragen", aldus de oefenmeester, die daarmee kwaad bloed zette bij Leonardo. "Ik begreep zijn uitspraken niet en ik vond ze ook niet leuk. Dat geldt ook de club. Als iemand niet blij is, dan moeten we erover praten. Dan is er geen probleem. Maar als hij besluit te blijven, dan moet hij wel de keuzes van het management respecteren."

Het ontslag van Tuchel, die een contract had tot aan het einde van het seizoen, is door Paris Saint-Germain nog niet bevestigd. Tuchel was de vijfde trainer van de Franse topclub sinds de overname van Qatarese investeerders in 2011. Zijn voorgangers waren Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc en Unai Emery.