Zichtbaar boze José Mourinho maakt Dele Alli af op persconferentie

Jeroen van Poppel 24 december 2020

De relatie tussen José Mourinho en Dele Alli lijkt een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. Alli kreeg woensdag van zijn manager een zeldzame basisplaats bij Tottenham Hotspur in de EFL Cup tegen Stoke City (1-3 winst), maar werd vlak na de gelijkmaker van de thuisploeg gewisseld. Mourinho haalde na afloop op de persconferentie hard uit naar de 24-jarige middenvelder.

Alli gold jarenlang als een belangrijke basiskracht bij Tottenham, maar is dit seizoen volledig uit de gratie geraakt. Mourinho gunde de 37-voudig Engels international in de minder belangrijk geachte EFL Cup weer eens een basisplaats, maar dat werd geen succes voor Alli. De middenvelder leidde acht minuten na rust met balverlies de gelijkmaker van Stoke City in. Na een voorzet op maat van Jacob Brown kreeg Jordan Thompson alle ruimte om bij de tweede paal binnen te schieten: 1-1.

Mourinho besloot dertien minuten later in te grijpen en haalde Alli naar de kant. Laatstgenoemde maakte met een wegwerpgebaar duidelijk niet blij te zijn met de wissel. Na afloop trok Mourinho fel van leer over de prestaties van Alli. "Ik was boos, ja", aldus de Portugese oefenmeester. "Ik vind dat een speler in zijn positie het team moet verbinden en dingen moet creëren, en dan bedoel ik niet het creëren van problemen voor zijn eigen team."

Gezien de naderende opening van de transferwindow zou het zomaar kunnen dat Alli zijn laatste wedstrijd onder Mourinho heeft gespeeld. De aanvallende middenvelder hoopt onderdeel uit te maken van de Engelse selectie komende zomer op het EK en daarom zou ook een verhuurperiode tot de opties behoren. Alli is al maanden onderwerp van geruchten en wordt gelinkt aan onder meer Paris Saint-Germain, Everton en Arsenal.

Op de persconferentie kreeg Mourinho ook de vraag waarom hij Gareth Bale al in de rust wisselde voor Heung-Min Son. Bale had Tottenham in de eerste helft met een rake kopbal uit een voorzet van Harry Winks op voorsprong gezet. "Het was zijn eigen beslissing", maakt Mourinho duidelijk. "Terwijl hij naar de kleedkamer liep, vertelde hij me meteen dat hij de tweede helft niet kon spelen. Het is denk ik een probleem met zijn kuit."