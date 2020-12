Alexander Büttner staat voor winterse transfer

Nikola Milenkovic staat bovenaan de verlanglijst van zowel Manchester United als Tottenham Hotspur. De verdediger is dit seizoen een vaste basiskracht in het defensieve hart van Fiorentina, dat 25,5 miljoen euro vraagt voor de Serviër. (Daily Mirror)

Vorig jaar toonden de Cyprioten ook al interesse in de linksback, die nu onder contract staat bij New England Revolution.