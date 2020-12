‘Willing runner’ Donny van de Beek weinig wijzer geworden na woensdag

Daniel Cabot Kerkdijk 24 december 2020 • Laatste update: 08:51

Manchester United bereikte woensdag de halve finale van de EFL Cup door Everton met 0-2 te verslaan. Manager Ole Gunnar Solskjaer zette Donny van de Beek als linksbuiten in de basis. De Oranje-international speelde op die voor hem vreemde positie onopvallend en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Het waren Edinson Cavani en Van de Beeks vervanger Anthony Martial die in de slotminuten de wedstrijd beslisten. Het optreden van Van de Beek was weifelend, zo concludeerden de Engelse kranten.

“De Nederlander is a willing runner, maar hij liet heel weinig zien toen hij eenmaal aan de bal was”, valt bij The Sun te lezen. De befaamde tabloid heeft Lively Cavani deserves his winner but Van de Beek offers little als kop en deelde de ex-speler van Ajax een vijf uit. “Hij liep een paar keer een doodlopende straat in en het was dan ook geen verrassing dat hij halverwege de tweede helft naar de kant moest.” Ook bij Daily Express verschijnt de naam van Van de Beek nadrukkelijk: Van de Beek flops as Cavani sends United into semis. De krant geeft de Nederlander een zes.

“Van de Beek maakte geen gebruik van de zeldzame kans om een wedstrijd te mogen beginnen”, concludeert de Daily Express. “Nadat hij op geen enkele manier zijn stempel op de wedstrijd kon drukken, werd hij na ruim een uur spelen naar de kant gehaald.” De Manchester Evening News vond de verrichtingen van Van de Beek ook een zes waard. “Hij speelde in een ongebruikelijke rol aan de linkerkant. Soms had hij enkele classy touches en hij deed zijn verdedigende werk. Na de pauze was hij veel minder zichtbaar en werd hij door Solskjaer naar de kant gehaald.”

The Independent had wel een verklaring voor de wissel van onder meer Van de Beek na dik een uur spelen. “Na rust stagneerde het spel van Manchester United en maakten doordachte aanvalspogingen plaats voor slechte loopacties, geforceerde passes en wilde pogingen op doel. Solskjaer haalde Van de Beek en Mason Greenwood naar de kant en bracht Martial en Marcus Rashford binnen de lijnen in een poging om de kwaliteit en de effectiviteit voor het doel te vergroten”, zo valt in het wedstrijdverslag te lezen.

Solskjaer was overall blij met de verrichtingen van Manchester United, dat in de halve finales aantreedt tegen stadsgenoot Manchester City. “We begonnen goed. De eerste 20 à 25 minuten waren geweldig. We hadden misschien 0-1, 0-2 of 0-3 voor moeten staan, maar Robin Olsen maakte enkele goede reddingen. In de tweede helft domineerden we, maar ging de wedstrijd ook op en neer. We weten dat, als we goed verdedigen, we spelers hebben die wedstrijden voor ons kunnen winnen. De sfeer binnen de selectie is goed. Winnen zorgt voor energie”, doelde hij ook op de eerdere competitiezeges op Sheffield United (2-3) en Leeds United (6-2).