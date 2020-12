Gattuso staat media te woord: ‘Ik ga niet dood, ik heb myasthenia’

Daniel Cabot Kerkdijk 24 december 2020

Gennaro Gattuso verscheen woensdag na het gelijkspel tegen Torino (1-1) eindelijk voor de camera’s. De trainer van Napoli liet de voorbije weken de interviews na afloop van wedstrijden aan zich voorbij gaan omdat hij veel last heeft van myasthenia gravis, een neuromusculaire ziekte die voor oogklachten zoals afhangende oogleden en dubbelzien zorgt.

Gattuso droeg regelmatig een ooglap, maar dat deed hij woensdag in de thuiswedstrijd tegen Torino niet en na afloop verscheen hij ook zonder ooglap voor de camera. De voormalig middenvelder had namelijk een boodschap. “Ik wil iets tegen de kinderen zeggen die het niet fijn vinden om in de spiegel te kijken. Het leven is prachtig en je hoeft je nergens voor te verstoppen. Doe dat nooit”, benadrukte Gattuso.

“Ik weet dat mijn spelers het erg vinden om mij zo te zien. Ik heb ook gelezen dat ik doodga, dat ik nog maar een maand te leven heb. Ik ga niet dood, ik heb myasthenia. Ik leef.” Het is niet de eerste keer dat Gattuso veel last heeft van myasthenia. “Ik heb er al tien jaar last van. Dit is de derde keer dat ik er veel last van heb", erkende de oud-speler van onder meer AC Milan. "En dit keer heel erg. Maar het zal voorbijgaan en mijn oog zal zich herstellen. Ik zie nu dubbel en het is moeilijk om overeind te blijven. Alleen een gek als ik doet dit. Geen zorgen, ik word daarna knapper dan ooit tevoren.”

Voor Gattuso was het tijdelijk stopzetten van zijn werkzaamheden geen optie. “Ik houd er niet van om dit mee te maken, maar ik accepteer het omdat er in het leven ergere dingen zijn. Ik doe waar ik van houd, voetbal is mijn leven. Als ik mijn afscheid mag of moet kiezen, dan moet dat zijn waar heel mijn bestaan zich heeft afgespeeld. Op het veld.”

Het fysieke leed van Gattuso komt op een vervelend moment voor Napoli. In een week tijd lieten i Partenopei liefst acht punten schieten. De uitduels met Internazionale (1-0) en Lazio (2-0) gingen verloren en ook de remise tegen Torino (1-1) is niet met gejuich ontvangen. Napoli staat op een vijfde plaats in de Serie A, met negen punten minder dan AC Milan. De lijstaanvoerder heeft wel een duel meer gespeeld.