Steven Berghuis grijpt de camera: ‘Ik wil eigenlijk nog één ding zeggen’

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 23:14

Steven Berghuis is blij met de wijze waarop Feyenoord het kalenderjaar heeft afgesloten. De aanvoerder van Feyenoord spreekt na de 3-0 zege op sc Heerenveen van een 'goede overwinning' die perspectief biedt. Een persoonlijk lichtpunt voor Berghuis was het feit dat hij negentig minuten op het veld kon staan. De wedstrijd leek vanwege liesklachten te snel te komen, maar Berghuis was er toch bij.

"Het spel was erg gevarieerd en we hebben veel kansen gecreëerd uit open spel", analyseert Berghuis, die in het bijzonder te spreken was over de voorzet die Tyrell Malacia voorafgaand aan het openingsdoelpunt gaf aan Bryan Linssen, de maker van alle goals. De linksback werd aan de linkerflank geen strobreed in de weg gelegd en leverde een messcherpe voorzet op Linssen. "Het is een goede voorzet en dat moet hij vaker doen. Ik heb voor de wedstrijd nog gezegd dat hij niet te veel moet kappen en draaien, maar in zulke situaties komen met een lopende bal en vervolgens een strakke voorzet moet geven. Bryan kwam als een spits naar de tweede paal", zegt Berghuis lovend.

?? Een prachtig gebaar van Steven Berghuis. Die een boodschap heeft voor alle voetbalfans. "Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, we missen jullie!" pic.twitter.com/ueEofLxSwO — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 23, 2020

De clubtopscorer van Feyenoord ontbrak zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse. Zijn deelname aan het duel met Heerenveen was een 'race tegen de klok'. "Ik heb een risicootje genomen. Tot gisteren had ik twijfels, maar op de laatste training ging het met sprongen vooruit", legt hij uit. "Ik wilde er gewoon bij zijn om het team te helpen om te winnen." Berghuis speelde met de gedachte om zich te laten wisselen, maar wilde de wedstrijd toch afmaken. “Ik dacht op een gegeven moment wel dat ik slim moest zijn, maar de liefhebber in mij dacht: ik kan nog een doelpunt maken. Het is goed afgelopen."

Aan het eind van het interview maakt Berghuis gebruik van de mogelijkheid om een nieuwjaarsboodschap over te brengen aan voetbalminnend Nederland. "Ik wil eigenlijk nog één ding zeggen richting de voetbalfans thuis. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, ook namens Feyenoord", wenst Berghuis toe. "En ook aan de Feyenoord-supporters. Voor ons is het vervelend dat we in een lege Kuip moeten spelen, maar voor jullie is het nog veel erger om hier niet te kunnen komen. We hopen jullie zo snel mogelijk te zien. We missen jullie in ieder geval. Dat jullie dat wel weten, thuis."