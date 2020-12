Olympique Lyon en Lille sluiten kalenderjaar boven Paris Saint-Germain af

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020 • Laatste update: 23:12

Olympique Lyon en Lille OSC sluiten het kalenderjaar af als gedeeld koplopers van de Ligue 1. De ploegen van Rudi Garcia en Christophe Galtier waren woensdagavond te sterk voor respectievelijk Nantes FC en Montpeller, al hadden de Noord-Fransen een laat doelpunt nodig om drie punten te kunnen pakken. Paris Saint-Germain maakte tegelijkertijd korte metten met RC Strasbourg, maar moet desondanks nog altijd een punt toegeven op de koplopers. De competitie in Frankrijk wordt vanaf woensdag 6 januari hervat.

Olympique Lyon - Nantes FC 3-0

Het team van Rudi Garcia ging in eigen huis welvarend van start: na vier minuten spelen lag de bal reeds achter Alban Lafont. Lyon brak uit via de linkerkant en Karl Toko Ekambi stond op de juiste plaats in de doelmond toen een van richting veranderd schot van Houssem Aouar tot een pass uitgroeide: 1-0. Acht minuten voor rust viel de 2-0 van L’OL: Lafont kon een schot van Lucas Paqueta in de rechterhoek maar half keren, waarna Tino Kadewere de bal vanuit een lastige hoek laag binnenwerkte. Het was voor de aanvaller alweer zijn zesde treffer in de laatste acht Ligue 1-wedstrijden.

Paqueta was vlak voor rust het eindstation van een fraaie uitbraak van Lyon. Kadewere behield het overzicht en stelde de Braziliaan in staat om zijn eerste goal voor les Gones te maken: 3-0. Het team van Garcia kreeg met name in de eerste twintig minuten na rust voldoende mogelijkheden om de score verder te laten oplopen, maar het bleef bij de drie goals in de eerste helft. Depay stond negentig minuten in het veld.

Montpellier - Lille OSC 2-3

Na iets meer dan twintig minuten spelen namen de bezoekers, met Sven Botman in de defensie, de leiding en daar had Xeka een groot aandeel in. Na de sublieme steekpass van de middenvelder splijtte de defensie van Montpellier en kon Timothy Weah nét voor doelman Jonas Omlin met buitenkant rechts voor de 0-1 zorgen. De thuisploeg kwam na nog geen uur spelen op gelijke hoogte. Na een hoekschop van Florent Mollet vanaf de rechterkant was het Gaetan Laborde die de bal achter doelman Mike Maignan kopte: 1-1.

Lille kwam tien minuten later vanaf elf meter weer op voorsprong. Jonathan David ging vrij gemakkelijk naar de grond toen hij kapte en licht door Mihailo Ristic werd geraakt, maar de scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip. Jonathan Ikone schoot Omlin vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-2. De vreugde van de Noord-Fransen was van korte duur. Een heerlijke omhaal van Andy Delort betekende drie minuten later de 2-2, ondanks dat Maignan er nog met zijn hand aanzat. Een gouden wissel gaf de doorslag. Burak Yilmaz schoof negen minuten na zijn invalbeurt voor David de 2-3 in de linkerhoek en de treffer in de 86e minuut was ook doorslaggevend.

Paris Saint-Germain - RC Strasbourg 4-0

De ruststand van 1-0 was volledig verdiend te noemen en deed afbreuk aan de uitstekende eerste helft van de Parijzenaars, waar Mitchel Bakker in de basisopstelling stond. Na achttien minuten volgde voor Timothee Pembele een moment om nooit meer te vergeten. In zijn vijfde duel in de hoofdmacht van PSG maakte de achttienjarige verdediger zijn eerste doelpunt: doelman Eiji Kawashima kon een schot van Ángel Di María maar half keren, waarna de jongeling de rebound benutte. Het team van Tuchel had vervolgens legio kansen om de voorsprong uit te breiden, maar Strasbourg haalde met hangen en wurgen zonder al te grote schade het rustsignaal.

In de tweede helft kroop Strasbourg meer uit zijn schulp en moest Keylor Navas reddend optreden op een schot van Lionel Carole. PSG was vooral gevaarlijk in de omschakeling, met name via Kylian Mbappé en Rafinha, maar moest tegelijkertijd goed oppassen. Een inzet van Sanjin Prcic ging een kwartier voor tijd maar nipt naast het doel van Navas. Luttele minuten later kwam PSG alsnog op 2-0. Di Maria ontfutselde Stefan Mitrovic de bal, omspeelde Kawashima en bood Mbappé een niet te missen kans. Twee minuten voor het einde viel ook nog de 3-0: Idrissa Gueye schoot de bal van ruim twintig meter hard en fraai in de linkerhoek. Een inzet van Moise Kean van dichtbij betekende de eindstand: 4-0.