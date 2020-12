Pijnlijke wissel bij ADO sorteert geen effect: Van Duinen velt oude liefde

Dominic Mostert 23 december 2020

PEC Zwolle heeft zich woensdagavond in de Eredivisie verzekerd van de eerste uitzege van 2020. Op bezoek bij ADO Den Haag waren de Zwollenaren, in een wedstrijd die weinig hoogtepunten kende, met 0-2 te sterk. Dankzij de zege vergroot de ploeg van John Stegeman, die elfde staat, de afstand tot de degradatiestreep; de Hagenaars bezetten de voorlaatste plek van de ranglijst met zeven punten.

Beide teams begonnen erg terughoudend aan de ontmoeting, al was het PEC Zwolle dat licht de overhand had. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Pelle Clement, maar de middenvelder van PEC zag zijn schot in de kiem gesmoord worden. Veelzeggend voor de wedstrijd is dat Ruud Brood na een klein halfuur spelen, kort na een speldenprikje van Kenneth Paal, zorgde voor het opvallendste moment van het eerste bedrijf. De trainer van ADO Den Haag was duidelijk niet tevreden met het spel dat zijn pupillen op de mat legden, waardoor hij een tactische wissel doorvoerde. Overigens tot groot ongenoegen van Kees de Boer, die het kind van de rekening werd en woedend het veld verliet. Bilal Ould-Chikh was zijn vervanger.

De grootste kans van de wedstrijd voor de thuisploeg werd vlak na rust geproduceerd. Michiel Kramer leverde een goede voorzet van de rechterkant af bij Ricardo Kishna, die zijn kopbal uit een snoekduik rakelings naast zag gaan. Enkele minuten na de mogelijkheid voor de thuisploeg was het aan de andere kant wel raak. Sai van Wermeskerken kreeg de ruimte om voor te geven en vond het hoofd van Mike van Duinen, die met een geplaatste kopbal het net vond: 0-1. Het was voor Van Duinen de eerste treffer ooit tegen zijn geliefde club en hij weigerde zijn treffer dan ook te vieren.

Tien minuten voor het eindsignaal hoopte Ravel Morrison nog een penalty te krijgen, maar zijn poging om scheidsrechter Ingmar Oostrom te verleiden tot het geven van een strafschop werd weggewuifd. Enkele minuten later maakten de bezoekers aan alle Haagse hoop definitief een einde. Clint Leemans kreeg de bal terug na een zelf opgezet één-tweetje, waarna hij met zijn favoriete linkerbeen van buiten het strafschopgebied de 0-2 binnenkrulde.